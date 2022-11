‘Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione’, nel week-end il sesto appuntamento

Prosegue la bella manifestazione culturale che a lecce coniuga musica, medicina e prevenzione. Venerdì 25 e Sabato 26 novembre 2022 si svolgerà il sesto evento di “Musica e Medicina – Lecce Classica Festival – I concerti dell’informazione e della prevenzione”, una kermesse organizzata da Agmi – Associazione Giovani Musicisti Italiani con il patrocinio, tra gli altri, dell’Istituto Superiore di Sanità, dei Ministeri della Salute, della Cultura, dell’Istruzione, della Regione Puglia e Provincia di Lecce.

Prevenzione per le patologie dell’udito

L’evento del weekend sarà dedicato alla prevenzione delle patologie dell’udito e si articolerà in due giornate. Venerdì 25, dalle 9.00 alle 13.00, avranno luogo screening e visite mediche gratuite, su prenotazione, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le visite verranno effettuate dai dottori Ferruccio Madaro e Giuseppe Porro, dirigenti medici del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce; a supporto dei medici per gli esami funzionali le audiometriste Emanuela Tomasi, Manuela Greco e Alessandra Natuzzi.

La giornata di sabato 26 novembre

Sabato 26, presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, la giornata si aprirà alle 10.00 con una mostra personale della pittrice Elisabetta De Maria, artista ligure che attraverso i suoi ritratti a pastello iperrealisti conduce l’occhio dello spettatore verso ogni singolo dettaglio dei suoi soggetti, spesso ispirati al mondo animale. Tra i dipinti sarà esposto anche “Misofonia: la terapia del suono”, dedicato al tema della giornata e che sarà donato dal festival al reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Vito Fazzi.

Alle 18.00, sempre presso il Conservatorio, Attilio Igino Puglielli, direttore artistico del Festival, si esibirà in un’attesissima performance in cui eseguirà il Concerto per mano sinistra di Maurice Ravel, insieme ad Andrea Carbonara al secondo pianoforte e all’ensemble “Tito Schipa Percussion Academy” formata da Fulvio Panico, Gabriele Leo, Giulio D’Orazio, Simone Aprile, Giulio Carrozzini e Pierdavide Guadalupi.

Il Concerto rappresenta un’opera di straordinaria complessità tecnica e musicale, che gli artisti eseguiranno in un’inedita versione per due pianoforti e percussioni: una prima assoluta, in occasione dei vent’anni dal loro primo concerto in duo pianistico.

A seguire, avrà luogo un incontro sul tema “La prevenzione della sordità da rumore in età pediatrica e nell’adulto”, in cui si rifletterà in particolare sul fenomeno del calo dell’udito tra adolescenti e giovani adulti, sempre più diffuso, per indagarne le cause e comprendere quali comportamenti adottare per allontanare il più possibile nel tempo il peggioramento di questo senso fondamentale per la buona qualità della vita.

Parteciperanno all’incontro i relatori Antonio Palumbo, direttore medico nel reparto Otorinolaringoiatria Ospedale “Vito Fazzi” Lecce, presidente nazionale della Siop Società Italiana di Otorinolaringoiatra Pediatrica e Saverio Della Tommasa, presidente provinciale Fiadda Salento Aps, coordinatore regionale FiaddApulia Associazione per i Diritti delle persone sorde e famiglie. Moderatore Antonella Vasquz, responsabile sanitario Asl Le di neurologia ambulatorio dedicato alla diagnosi dei disturbi cognitivi e delle demenze presso il distretto socio-sanitario di Maglie.

Info

Ulteriori informazioni sono disponibili:

– sul sito web www.musicaemedicina.it,

– sulla pagina Instagram: musicaemedicina;

– sulla pagina facebook: Musica e Medicina Lecce