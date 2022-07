‘Ama e Capirai perché…’, a Scorrano l’evento che sposa spettacolo e solidarietà

Uno spettacolo per coinvolgere i salentini e sensibilizzare tutti i cittadini verso i temi della solidarietà sociale e del volontariato. Con questi nobili intenti, lunedì 1 Agosto 2022, a Scorrano, in piazza degli Agostiniani con start alle 20.30, sì terrà una manifestazione, dal titolo che è tutto un programma: “Ama e Capirai perché…”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Scorrano, vede la collaborazione di 12 associazioni della cittadina conosciuta nel mondo come ‘la capitale delle luminarie‘:

– Comunità Francescana;

– Gruppo FRATRES “Lucia Russo”;

– Associazione V.O.C. “Il Cireneo” (Volontariato Ospedaliero Cristiano);

– Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

(LILT);

– Famiglia Parrocchiale;

– Protezione Civile;

– Inter Club;

– Juventus Club;

– Promuovi Scorrano;

– ProLoco Scorrano;

– Piccolo Teatro Scorranese;

– Fk-Bike.

“L’evento ha l’obiettivo di creare, attraverso un

coinvolgimento multi-settoriale e la sinergia tra le diverse Associazioni – si legge nel comunicato stampa degli organizzatori – un’occasione per poter veicolare messaggi di unione, solidarietà sociale e di apertura verso i valori del volontariato, utilizzando il linguaggio musicale quale principale strumento di comunicazione e di sensibilizzazione”.

L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 19.30 in Largo Agostiniani con l’apertura degli stand delle Associazioni. Alle 20.30 lo start del

Concerto per il Volontariato e la solidarietà sociale, con musica e brani in arrangiamento pop-rock.