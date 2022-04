Al Teatro Apollo va in scena la prima assoluta di “Faerieland”

Uno spettacolo originale che riporta le fiabe più belle della tradizione europea.

Un progetto che vede anche il sostegno della Regione Puglia nel programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo.

Ancora poche ore e presso il Teatro Apollo di Lecce, andrà in scena la prima assoluta del musical “Faerieland”.

Venti artisti sul palcoscenico, scenografie in movimento e abbaglianti effetti luce per scoprire come il mondo delle fiabe non sia poi così diverso da quello reale. Un musical per tutta la famiglia, in cui grandi e piccoli possono sorridere e commuoversi, ma soprattutto conoscere più profondamente il mondo fuori e dentro di sé. Prodotto da Artistic Mind Production, lo spettacolo è diretto da Silvio Coppola che lo ha realizzato insieme al fratello Nicolas.

“Il nostro obiettivo – racconta Nicolas – “è quello di realizzare spettacoli inediti per intrattenere ed emozionare un pubblico di tutte le età. Vogliamo cercare di dare il nostro contributo alla crescita della produzione italiana di musical originali, che al momento è sempre lasciata troppo indietro. Ci sembrava ottimo cominciare raccontando al pubblico una fiaba”.

Il cast, ha già preparato i 30 brani che compongono lo spettacolo e porterà li spettatori verso un viaggio fiabesco.