‘Femmina! Puglia’, il primo festival per sole donne che celebra il talento femminile

Il 1 Marzo 2025 il Salento si prepara a ospitare un evento straordinario dedicato esclusivamente alle donne: “Femmina! Puglia”, il primo festival ideato e realizzato da donne per celebrare il talento, la creatività e la forza del femminile in tutte le sue forme. Questo evento si propone di celebrare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, valorizzando al contempo le ricchezze culturali e artistiche del territorio pugliese.

Un Festival di Donne per le Donne

L’idea alla base di “Femmina! Puglia” è chiara e potente: offrire uno spazio di espressione e valorizzazione a tutte le donne che operano nel mondo della musica, dell’arte, della danza, dell’artigianato e della fotografia. Verranno presentate differenti performance con cantanti, musiciste, dj set, ballerine, e diverse esposizioni attraverso fantastiche artiste e artigiane che creeranno un’atmosfera magica e stimolante.

Il festival non è solo un’occasione di festa e celebrazione, ma anche un’importante piattaforma per promuovere valori sociali fondamentali. Tra gli obiettivi di “FEMMINA! Puglia”, spiccano la valorizzazione del territorio attraverso la presentazione di prodotti tipici e artigianato locale, la crescita del ruolo delle donne nella società e la promozione dell’uguaglianza di genere.

L’intero ricavato di “FEMMINA! Puglia” sarà devoluto in beneficenza a due associazioni di volontariato che svolgono un ruolo cruciale nella comunità: Andos e Il Campo dei Giganti. Un modo concreto per contribuire a cause importanti e sostenere chi ha bisogno.

Il Programma

L’evento si terrà il 1° marzo presso Live75 in Piazza Falconieri 21, a Monteroni di Lecce.

H.19.00: esposizioni e performance

H.20.00: cena spettacolo

H.22.00: dj set.

L’ingresso sarà possibile dalle 19:00, anche senza prenotazione per la cena. Sarà disponibile un servizio navetta gratuito per tutta la durata del festival. Per info e prenotazioni solo su whatsapp 328 5555 478.

Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna dell’arte, della cultura e della celebrazione dell’universo femminile. Femmina!Puglia è più di un festival: è un inno alla creatività, all’ingegno e all’energia delle donne!