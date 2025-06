La magia si rinnova: Calimera si accende per la 24ª Festa dei Lampioni!

Calimera, il cuore della Grecìa Salentina, si prepara ad accogliere la 24ª edizione della Festa dei Lampioni, un evento che da anni incanta residenti e visitatori con la sua atmosfera unica e suggestiva. Dal 20 al 21 giugno 2025, le vie del centro storico si illumineranno grazie alla magia di centinaia di lampioni artigianali, trasformando il borgo in un vero e proprio capolavoro di luce, arte e tradizione.

Una storia che affonda le radici nella luce

La Festa dei Lampioni è molto più di un semplice evento estivo; è una celebrazione radicata nella cultura e nell’identità di Calimera. Nata dall’ingegno e dalla passione della Pro Loco di Calimera, la festa ha origine da un’antica tradizione contadina. Si narra che un tempo, per illuminare le vie del paese durante le celebrazioni e le serate estive, gli abitanti creassero lanterne utilizzando materiali semplici e facilmente reperibili: canne lacustri e carta velina colorata. Questi lampioni, realizzati con maestria e cura, non erano solo fonti di luce, ma veri e propri simboli di festa e di comunità.

Nel corso degli anni, quella che era una semplice usanza si è trasformata in un evento di grande richiamo, mantenendo intatto lo spirito artigianale e l’amore per la tradizione. Ogni lampione è un’opera d’arte unica, frutto di ore di lavoro e dedizione, e la loro accensione collettiva è un momento di grande emozione che segna l’inizio ufficiale dell’estate salentina.

Le novità e gli artisti dell’edizione 2025

L’edizione 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, con un programma che unisce la tradizione musicale salentina a sonorità più ampie, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti i gusti.

Venerdì 20 giugno sarà una serata all’insegna della musica popolare e della tradizione. A partire dalle ore 22:00, Piazza del Sole risuonerà con i Bottari di Macerata Campania e i loro “Suoni antichi”, un’esibizione che promette di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso ritmi e melodie ancestrali. A seguire, l’incantevole voce di Rachele Andrioli si unirà al suo Coro a Coro, offrendo uno spettacolo avvolgente e suggestivo.

Il culmine musicale della festa sarà sabato 21 giugno, sempre in Piazza del Sole e a partire dalle ore 22:00, con il progetto musicale Super Taranta. Questo ensemble straordinario vedrà come ospite speciale l’iconica Tosca, la cui voce profonda e versatile si fonderà con i ritmi travolgenti della pizzica. L’orchestra sarà composta da un parterre di artisti di primissimo piano del panorama musicale salentino e non solo: Antonio Castrignanò, Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Riccardo Laganà, Anto Giulio Galeandro, Massimiliano Morabito, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli. A rendere ancora più ricca la serata, la partecipazione di Ninfa Giannuzzi e Luigi Marra.

Non solo musica: un’esperienza a 360 gradi

La Festa dei Lampioni non è solo un festival musicale; è un’occasione per immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni salentine. Durante tutte le serate, i visitatori potranno deliziarsi con i sapori autentici del territorio grazie agli stand gastronomici che proporranno piatti tipici e prodotti locali. Un vero e proprio viaggio culinario tra le prelibatezze della cucina salentina, dai sapori robusti della terra a quelli freschi del mare.

Inoltre, saranno allestite mostre ed esposizioni di artigianato locale, dove sarà possibile ammirare e acquistare manufatti unici, espressione dell’ingegno e della creatività degli artigiani salentini. Un’occasione per portare a casa un pezzo di Salento e sostenere le realtà produttive del territorio.

Come vivere al meglio la Festa dei Lampioni

Per godere appieno di questa esperienza unica, ecco alcuni consigli:

Arrivate presto: specialmente la sera, le vie del centro storico di Calimera si riempiono rapidamente. Arrivare con un po’ di anticipo vi permetterà di trovare parcheggio più facilmente e di esplorare il borgo con maggiore tranquillità prima che la folla si intensifichi.

Esplorate a piedi: il centro storico di Calimera è perfetto per essere scoperto a piedi. Lasciatevi incantare dai vicoli stretti, dai cortili nascosti e, ovviamente, dalla magia dei lampioni che illuminano ogni angolo.

Assaggiate le specialità: non perdete l’occasione di gustare i piatti tipici offerti dagli stand gastronomici. È il modo migliore per immergervi nei sapori autentici del Salento.

Lasciatevi trasportare dalla musica: sia che siate amanti della pizzica tradizionale o curiosi di scoprire nuove sonorità, i concerti in programma offrono un’occasione unica per vivere l’energia contagiosa della musica salentina.

Acquistate un ricordo artigianale: le mostre di artigianato locale sono il luogo ideale per trovare un souvenir originale e sostenere gli artisti del territorio.

La 24ª Festa dei Lampioni di Calimera è un appuntamento da non perdere, un’occasione per vivere la magia del Salento in un’atmosfera di festa, tradizione e bellezza. Siete pronti ad accendere la vostra estate salentina?