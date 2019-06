Festinamente, intreccio di arte e storia. Una mostra e un concerto rendono omaggio alla luna

50 anni fa un momento straordinario segnò la storia dell’umanità.

Era il 20 luglio 1969 e Neil Armstrong diventava una leggenda: era il primo uomo a toccare il suolo lunare. Sua, la famosa frase “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”.

Per ricordare lo sbarco dell’uomo sulla luna, oggi, 20 giugno alle 19 presso il Convitto Palmieri in Piazzetta Carducci a Lecce, organizzata dall’Associazione Culturale Festinamente sarà inaugurata la mostra-dittico Dialoghi Lunari con le sculture di Renzo Buttazzo e Daniele Dell’Angelo Custode, a cura di Maria Agostinacchio. La mostra chiuderà il 20 luglio, giorno dell’anniversario dello sbarco sulla Luna.

Un omaggio alla luna anche il concerto in programma presso il Chiostro del Convitto Palmieri alle 21.30 dal titolo Il pianoforte e la luna 1969 – 2019. Omaggio per i 50 anni dallo sbarco, eseguito dal duo pianistico Carlo Scorrano e Valentina Parentera.

La mostra

A distanza di 50 anni dalla “passeggiata così prosaica e anche un po’ stupida degli americani” come ricordò Pasolini, nulla hanno potuto quei 384.400 km di distanza, per rarefare la dimensione onirica e surreale della Luna, sia essa poetica, avventurosa, riflessiva, lunatica: l’uomo insegue ancora questa sfera lattea sospesa e confidenziale.

Alla Luna dedicano una riflessione creativa Renzo Buttazzo e Daniele Dell’Angelo Custode, due artisti che hanno scelto la scultura come cifra narrativa della loro poetica.

E’ un dialogo a distanza per forme e materiali; pietra leccese e marmo per Buttazzo, ferro, acciaio e corten per Dell’Angelo Custode ma la compenetrazione dialogica è modulata dalla luce: volumetrica e plastica nelle superfici opache e scabre, fuggevole ed evocativa nei territori rilucenti del metallo e nei mondi interiori delle sfere di marmo.

Due interrogativi, la stessa soluzione immateriale nell’ecclissi della ragione e nell’alba della poesia.

La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale Festinamente in occasione del 150° Anniversario del Museo Castromediano di Lecce, all’interno del cartellone Muse, Musei, Musiche, la programmazione estiva del Polo Biblio-Museale Regionale di Lecce e finanziata dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia.

Il concerto

“Il pianoforte e la luna 1969 – 2019. Omaggio per i 50 anni dallo sbarco” è questo il concerto che questa sera alle 21.30 seguirà il vernissage della mostra “Dialoghi Lunari” nel Chiostro del Convitto Palmieri. Protagonisti al pianoforte, Carlo Scorrano e Valentina Parentera, già affermati pianisti singolarmente, entrambi accomunati da una da una grande sensibilità musicale e una perfetta intesa, nella musica e nella vita. In programma il celeberrimo “Al chiaro di luna” di Beethoven ed il non meno famoso “Claire de lune”, assieme ad altri brani a tema di Rachmaninov e Ravel.

Il concerto è il primo appuntamento della Rassegna musicale organizzata dall’Associazione Festinamente (con la direzione artistica di Eraldo Martucci ed il coordinamento artistico di Maria Agostinacchio) all’interno di “Muse, Musei, Musiche”, rassegna estiva del Polo Biblio-Museale della Puglia.

La rassegna è finanziata dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia.

L’ingresso alla mostra Dialoghi lunari è gratuito.

Per il concerto pianistico: ingresso €15 intero, € 8 ridotto studenti.

Prevendita: Castello Carlo V, tel. 0832 246517; Youm, Piazza Mazzini 71, tel. 0832 241574; Principe, Via V.Emanuele 7, 0832 302050; Gift, Via 147mo Reggimento Fanteria 14, tel. 0832

Parte dell’incasso sarà donato all’associazione di promozione sociale Chiara Luce.