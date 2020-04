Al via CRAfest 2020, il festival de #LaCulturaRestaAccesa. Iscrizioni entro il 26 aprile

Un concorso cinematografico e musicale che nasce per valorizzare e promuovere l’impegno degli artisti che operano in questi settori, adottando una modalità innovativa di fruizione da remoto attraverso le piattaforme streaming.

Tutto pronto per CRAfest 2020, il festival di #LaCulturaRestaAccesa, fortemente voluto da Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica e culturale, Polo biblio-museale di Lecce, Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese e Università del Salento e che mira a promuovere la cultura musicale e cinematografica, connettendola al contesto culturale contemporaneo con la partecipazione di artisti di ampio respiro, sviluppando importanti connessioni con il mondo dei grandi eventi culturali in Puglia, e con quello accademico, attraverso il coinvolgimento degli studenti del Cineclub Universitario e del Musiclub Unisalento, due delle realtà operanti nel Corso di Laurea in DAMS dell’Università del Salento.

“Un progetto significativo per una molteplicità di ragioni. È innanzitutto il risultato di una collaborazione interistituzionale che testimonia l’importanza di fare rete quando occorre reagire a una situazione di crisi e, più in generale, quando occorre promuovere lo sviluppo del territorio e la sua valorizzazione a beneficio della collettività”, commenta il Rettore di Unisalento, Fabio Pollice.

Chi può partecipare

L’invito di partecipazione è rivolto ad autori di cortometraggi che dovranno presentare un prodotto audiovisivo di durata compresa tra 1 e 30 minuti; cantautori, gruppi musicali o interpreti che dovranno presentare videoclip o ripresa video dell’esecuzione di un brano musicale originale della durata compresa tra 1 e 10 minuti.

L’iscrizione è aperta a partire da mercoledì 8 aprile e ogni partecipante deve compilare la scheda disponibile al seguente link entro e non oltre domenica 26 aprile 2020.

I primi due classificati nelle categorie “Cortometraggi” e “Brani Musicali” riceveranno l’opportunità di presentare i propri lavori nel corso di uno o più festival, cinematografici e musicali, di rilevanza nazionale. I lavori pervenuti saranno oggetto di una preselezione a cura delle giurie del Cineclub Universitario (categoria “Cortometraggi”) e del Musiclub Unisalento (categoria “Brani musicali”). Nei giorni immediatamente precedenti al Festival sarà data comunicazione dell’avvenuta selezione agli autori dei lavori ritenuti idonei. Le giurie valutatrici sono entrambe presiedute da personalità del panorama culturale cinematografico e musicale italiano: Stefania Rocca e Raffaele Casarano sono a capo, rispettivamente, della giuria del Cineclub Universitario e della giuria del Musiclub Unisalento:

Date e fasi del concorso

CRAfest si svolgerà da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2020 sui canali YouTube e Instagram del progetto #laCulturaRestaAccesa e si articola in tre fasi: da lunedì 4 a giovedì 7 maggio, le opere selezionate verranno presentate al pubblico, tramite caricamento dei cortometraggi o dei video dei brani sui canali YouTube e Instagram TV de #LaCulturaRestaAccesa. Le opere saranno scaglionate e presentate in streaming seguendo una scansione giornaliera decisa dall’organizzazione; venerdì 8 e sabato 9 maggio saranno dedicati ai contenuti speciali dei grandi ospiti dal mondo del cinema e della musica, e alla valutazione delle opere selezionate. Il 40% del punteggio finale di ogni opera sarà determinato dall’indice di gradimento del pubblico, espresso tramite i like ricevuti dal cortometraggio o dal video abbinato al brano sulla pagina InstagramTV di CRAfest. Il restante 60% sarà determinato dalle preferenze delle giurie del Cineclub Universitario e del Musiclub Unisalento con la partecipazione speciale di Stefania Rocca e Raffaele Casarano, in qualità di presidenti di giuria rispettivamente della sezione “Cortometraggi” e della sezione “Brani musicali”; domenica 10, durante un evento online finale, i quattro artisti (due per categoria) che avranno ottenuto i punteggi più alti saranno decretati vincitori del festival.

La programmazione del festival include anche diversi contenuti extra elargiti sulle piattaforme YouTube, Facebook e Instagram (nella funzionalità IGTV/ diretta Instagram), esibizioni di eccellenze locali e nazionali nel campo della musica, e film vincitori di numerosi riconoscimenti.