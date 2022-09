Festival Déco, grande successo per la 19esima edizione. Ultimo appuntamento a Santa Maria di Leuca

Si chiude domani la 19esima edizione del Festival Déco, che nelle scorse settimane ha fatto conoscere palazzi, ville e sapori del Salento. Dal 26 luglio, infatti, vari comuni della provincia di Lecce hanno ospitato la manifestazione culturale che offre visite guidate all’interno di ville e palazzi del Salento. Come nella scorsa edizione, le tappe del Festival sono state Nardò, Galatone, Alezio, Santa Maria al Bagno. Ai già presenti comuni delle edizioni passate, quest’anno anche Galatina e Santa Maria di Leuca sono entrate a far parte del programma del festival.

Ad organizzare il Festival Déco è la Cooperativa Fluxus, con il coinvolgimento attivo delle Pro Loco di Galatina, e Santa Maria di Leuca, oltre a Palazzo Leuzzi – Centro Culturale, Oasi Cenata, Oasi Tabor, l’Associazione “Quelli del centro storico di Galatina”, l’Associazione “Il Cedro del Libano” e Leukòs -Museo del Corallo Bianco.

È stata un’edizione ricca di arte, cultura, architettura, tradizioni che ha proposto visite guidate in siti di eccellenza tra i palazzi e le ville di Galatone, in località Cenate a Nardò, passando per Masseria dell’Alto e per Alezio. A chiudere l’edizione 2022 del Festival Déco, domani 4 settembre, sarà la tappa più a sud del Salento, con le ville di Santa Maria di Leuca. Come ogni tappa prevista nel programma, al termine della visita ci sarà un momento conviviale che prevedere un aperitivo al tramonto.