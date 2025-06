Il Festival dei Folletti: un’avventura tra Natura, Arte e Divertimento per tutta la famiglia!

L’Associazione di Promozione Sociale Terrarossa, con il patrocinio della Città di Tricase e nell’ambito di “Tricase Emozioni a Levante”, è entusiasta di annunciare il Festival dei Folletti: Arti, Natura, Paesaggi! Una giornata indimenticabile dedicata a famiglie e bambini di tutte le età, in programma domenica 22 giugno presso la suggestiva Chiesa dei Diavoli a Tricase.

Un evento per insegnare l’amore e il rispetto per la Natura

Il Festival dei Folletti nasce con l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli, e non solo, un profondo amore e rispetto per la natura, i paesaggi e le diverse forme d’arte. Attraverso un programma ricco e coinvolgente, i partecipanti saranno guidati in un percorso di scoperta e divertimento.

Cosa vi aspetta al Festival dei Folletti?

Preparatevi a una giornata ricca di attività stimolanti e coinvolgenti:

–Divertenti laboratori di arti circensi: i bambini potranno sperimentare la magia del circo, imparando giocoleria, equilibrismo e altre discipline in un ambiente giocoso e sicuro.

–Letture animate: storie affascinanti prenderanno vita, trasportando i piccoli ascoltatori in mondi incantati e stimolando la loro immaginazione.

–Area Food di Sapori Autentici: un viaggio gastronomico per deliziare il palato con prodotti locali e genuini, offrendo un’esperienza culinaria che esalta i sapori del territorio.

–Agrididattica e Pedagogia della Natura: attività pratiche e coinvolgenti che permetteranno ai bambini di avvicinarsi al mondo agricolo, comprendere i cicli della natura e sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale.

–Proiezioni e Mostre: contenuti visivi e installazioni artistiche per esplorare la bellezza del paesaggio e le espressioni creative legate alla natura.

Non mancate a questo appuntamento unico che unisce divertimento, cultura e amore per l’ambiente! Il Festival dei Folletti vi aspetta per una giornata all’aria aperta, dove l’apprendimento si fonde con la gioia di stare insieme. Insomma, siete pronti a far parte di questa magica avventura?