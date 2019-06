Al via il Festival Internazionale delle Arti. Appuntamento domani a Nardò con “Accademia in Festival”

Sarà “Accademia in Festiva”, un’esibizione dei giovani talenti dell’Accademia “Germogli d’Arte” in un concerto delle più belle arie del repertorio lirico da Verdi a Puccini, da Bizet a Mascagni, a inaugurare l’ottava edizione del “Festival Internazionale delle Arti” che, ideato dall’Associazione International Arts Company e sotto la direzione artistica del Maestro Salvatore Cordella, si propone di presentare al pubblico le iniziative e la programmazione annuale dell’Associazione e di farne apprezzare i frutti dell’intensa attività artistico-culturale.

La manifestazione che si protrarrà fino al 7 di luglio, si snoderà in sei appuntamenti unici per dare risalto alle tre espressioni più tradizionali dell’arte: la musica, l’arte figurativa e la lirica; accompagnate dalle altre arti quali prosa, danza, light design, arte culinaria enogastronomica, con l’obiettivo di far riscoprire agli spettatori le meraviglie e la bellezza delle arti.

Il tema di ogni appuntamento è ispirato alla visione personale della “Teoria degli Elementi” del Maestro Cordella e della sociologa Flavia Pulli: a ciascuno dei cinque elementi di cui è costituita la materia fuoco, aria, acqua, terra e metallo e a cui si può identificare per fisionomia e caratteristiche ciascuno di noi, corrispondono qualità e virtù.

Si parte, quindi, domani, ripetiamo, con “Accademia in Festival” che svolgerà presso l’Oasi Tabor di Nardò a partire dalle 20.45.

Il secondo appuntamento “Arie, Canti e Terre”, mercoledì 19 giugno, alle ore 20.45 presso il teatro Italia di Gallipoli sarà un concerto diretto dal Maestro Peppe Vessicchio che, con i suoi originali arrangiamenti di famose “romanze da salotto”, guiderà gli spettatori in un percorso alla ricoperta della tradizione musicale italiana e non solo.

Il terzo appuntamento “Virtuosismo in Musica – Note di Speranza”, domenica 23 giugno, alle 20.45 nella Chiesa di Santa Chiara a Copertino (ex Convento delle Clarisse), catapulterà il pubblico in un’esperienza sensoriale unica ed emozionante. Il pianista lodato dalla critica per la “rarissima sensibilità musicale delle sue interpretazioni e il suo carisma”, Davide Santacolomba, sordo dalla nascita ma capace di “sentire” nell’aria le vibrazioni della musica, trasporterà in un concerto speciale in cui tutti i sensi – grazie a particolari installazioni – saranno coinvolti per far percepire la musica nel suo totale. In questo evento solidale, l’invito è stato esteso all’Associazione Italiana Persone Down e l’onlus Icaro di Maglie e agli associati dell’Ente Nazionale Sordi sezione Provincia di Lecce.

Ancora L’Oasi Tabor di Nardo, sarà la location dell’evento di mercoledì 26 giugno, alle ore 20.00. Un appuntamento speciale questo per la sua doppia natura: si svolgeranno, infatti, un concerto-conferenza del dott. Toso con la partecipazione del dott. Carlo Angelo Licci (medico omeopata) e del dott. Giuseppe Memmi (psicologo musicoterapeuta), nel corso del quale si alterneranno momenti musicali con momenti di approfondimento scientifico, per far comprendere meglio l’interazione che la musica può avere a livello cellulare con il nostro essere e sentire. Nel concerto “Translational Music” si esibirà il dott. Emiliano Toso al pianoforte accordato a 432 Hz (usato nell’ascolto terapeutico) il quale sarà affiancato da Lorena Borsetti al violoncello.

Sabato 29 giugno alle ore 20.45 nel Giardino del Vescovo del Santuario di Santa Maria alla Grottella a Copertino il concerto diviene spettacolo grazie al musical inedito del Festival. Pensato e interamente prodotto dall’Associazione International Arts Company, “TRANSATLANTIC” è la rappresentazione in musica del tema dell’emigrazione verso il Nuovo Mondo, in una temporalità compresa tra l’800 e il ‘900. Ideato sulle musiche più belle dei due dopoguerra e sulle testimonianze reali, lo spettacolo vedrà in scena cinque cantanti di vocalità mista (lirico e naturale): Emanuela Loffredo, Raffaella Misiti, Franco Castiglia, Alexia, il soprano Daria Masiero e il tenore Salvatore Cordella e gli attori Carla Guido e Ivan Raganato, accompagnati da una formazione orchestrale composta da 10 musicisti diretti dai maestri Maurizio Pica e Pino Perris che hanno curato anche gli arrangiamenti.

Gran finale domenica 7 luglio con il consueto ed emozionante Gran Galà “Sogno in Arte”, presso i Giardini del Vescovo del Santuario di S. Maria alla Grottella di Copertino. Il concerto è un vero e proprio “sogno ad occhi aperti”, soprattutto per il vincitore del “Premio Germogli D’Arte 2019”, l’allievo più promettente dell’accademia, che potrà esibirsi in una cornice incantata, un’atmosfera onirica creata dall’Orchestra OLES diretta dal Maestro La Stella. Per la prima volta si esibirà anche il Coro Germogli D’Arte, diretto dal Maestro Emanuela di Pietro e tutti contribuiranno a creare dei veri “quadri d’opera”. Durante la serata verrà inoltre consegnato il “Premio Internazionale delle Arti” a un’eccellenza italiana, il Maestro Nico Ciricugno.

