L’altro che siamo…Giulio Neglia in ‘La scelta giusta’, il film d’esordio di Andrea D’Emilio

Nato a San Pietro Vernotico, 29 anni, l’attore salentino Giulio Neglia sarà uno dei protagonisti del film “La scelta giusta”, dal 9 dicembre disponibile su Amazon Prime Video.

“La scelta giusta”, la cui uscita nelle sale è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid, è il film d’esordio del regista Andrea D’Emilio e i suoi personaggi hanno in sè alcuni degli aspetti che maggiormente caratterizzano gli eroi del “noir metropolitano” di Michael Mann (regista di Manhunter, L’ultimo dei Mohicani, Collateral e Miami Vice): sono uomini colti nello scatenarsi delle loro contraddizioni, nell’esplosione dell’intrico sensoriale di cui si intesse la loro doppia natura buona e malvagia.

E proprio attorno al tema del doppio e della scoperta di sè ruota la trama del thriller di D’Emilio: Marco (Giulio Neglia) e Luca (Francesco De Francesco) sono titolari di “Alter Ego”, azienda che si occupa di realtà virtuale e sicurezza informatica. Tra le varie vicissitudini che sono legate ai destini dell’azienda, Marco si ritroverà ad intraprendere un profondo viaggio di introspezione e conoscenza di sè e a scontrarsi con quello che sarà, appunto, il suo alter ego (sarà, forse, una creazione della sua mente?).

Il personaggio interpretato da Neglia contiene in sé tutto il lato positivo della storia, è il buono che si contrappone al “Doppelgänger”, duplicato maligno e spettrale, che il suo alter ego rappresenta. Accanto a Neglia e De Francesco, faranno parte del cast Costantino Comito, Augusto Zucchi, Delia Germi e Luis Molteni.

Neglia approda a “La scelta giusta” in seguito ad un ricco percorso professionale: dopo aver frequentato l’Accademia di Teatro “Sanremo Production Academy” di San Miniato, si trasferisce a Roma e intraprende la carriera attoriale come parte dei cast di diverse fiction di Canale 5. Premiato a Londra nel 2017 all’ “International Filmmaker Festival of World Cinema” come migliore attore protagonista, si dedicherà anche alla regia dei cortometraggi “Genericamente” e “Mr. H”, candidati ai Nastri D’Argento e al David di Donatello (è possibile trovarli entrambi su Amazon Prime Video nella selezione “Italian Short Movies Collection” dei 14 migliori cortometraggi di produzione italiana tra il 2017 e il 2020).

Nel 2011 fonda l’Associazione Culturale “Salenzia” e, successivamente, ricopre il ruolo di assistente alla regia nei videoclip “Indimenticabile” e “Scegli me” di Gianna Nannini e nel film “La santa” diretto da Cosimo Alemà prodotto da Rai cinema e Panama Film. Al momento sta lavorando allo studio del ruolo che interpreterà nel film “La Creatura” (prodotto da Halley Pictures) che sarà realizzato nelle Filippine e attende la prossima uscita di “The Italian Recipe. La ricetta Italiana”, kolossal italo-cinese (regia di Hou Zuxin) in cui interpreta chef Roberto.