“Finalmente tutti insieme”, la commedia di Improvvisart racconta l’amicizia

“Finalmente tutti insieme” è uno spettacolo di improvvisazione teatrale che si terrà questa sera, sabato 30 novembre, alle ore 21.00, presso le Officine Culturali Ergot. La compagnia Improvvisart metterà in scena lo spettacolo inedito che consiste in un atto unico totalmente improvvisato che non ha testo, né scenografia, né costumi.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Susanna Cantelmo, attrice e regista che ha lavorato sull’arte dell’improvvisazione sin dall’inizio della sua carriera. Ideatrice di strutture di “long form” di improvvisazione teatrale, è insegnante di improvvisazione teatrale e teatro presso l’associazione “VerbaVolant” di Roma e la compagnia Improvvisart di Lecce.

La compagnia Improvvisart nasce e si forma nel 2009 lavorando con i migliori insegnanti di Improvvisazione teatrale in Italia e partecipando a stage, workshop e raduni nazionali e internazionali. Dopo aver completato il percorso triennale presso la SNIT – Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale – la compagnia, sotto la guida di improvvisatori e registi professionisti, segue un percorso didattico di specializzazione sull’improvvisazione teatrale e realizza più di cento spettacoli di improvvisazione realizzati in Italia e all’estero.

Il pretesto dell’improvvisazione di “Finalmente tutti insieme” è una cena tra amici. Il contesto è il solo elemento noto. Tutto il resto è work in progress. La commedia è aperta, dunque, a qualunque avvenimento, a qualunque battuta, a qualunque colpo di scena. Non c’è nulla di chiuso, di già definito, di stabilito. È come assistere ad un frammento di vita. La vita è un flusso continuo che difficilmente si può trattenere nella fissità delle forme: la vita non ha copione, non ha battute prestabilite, è un continuo sorprendersi e sorprendere. Fare improvvisazione teatrale significa portare sul palcoscenico la vita, quella imprevedibile, quella vera. Ma, sul palcoscenico, quella vita diventa improvvisamente arte. E arte è quello che fanno Susanna Cantelmo e Improvvisart.

Con “Finalmente tutti insieme” si andrà a scovare il senso dei legami e dell’amicizia. Lo scopriranno gli spettatori, lo scopriranno gli attori nello stesso identico momento, improvvisandolo.