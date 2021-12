“Finchè social non ci separi”, al Teatro Apollo in scena lo spettacolo di Katia Follesa

In un periodo storico come quello attuale, dove il Covid e la paura di contrarlo, la fanno da padrone, è importante alleggerire la tensione e lasciarsi andare a qualche sana risata.

Per questo, sono ripresi i tour dei comici nei vari teatri.

Venerdì 17 dicembre toccherà al Teatro Apollo di Lecce ospitare l’estrosa e simpatica Katia Follesa, che, in coppia con il marito Angelo Pisani, porterà in scena al teatro Apollo lo spettacolo “Finché social non ci separi”.

Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con lei.

L’elenco viene mostrato al pubblico che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come?

Si può solo anticipare che nel corso dello spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al pubblico e che i telefonini rimarranno accesi.

Un percorso comico a tappe, nella convivenza tra uomo e donna per sottolineare che la bellezza risiede nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

Lo start è previsto per le ore 21:00 e per assistere bisognerà essere muniti di green pass.

I biglietti sono disponibili sul sito di ticketone.