Al Politeama Greco in scena un galà per celebrare Marika Besobrasova

na l’evento in onore dell’indimenticata maestra di danza scomparsa nel 2010. Appuntamento sabato 16 aprile alle 21.00

Ancora pochi giorni e, dopo due anni di sospensione, torna in scena al Politeama Greco di Lecce, sabato 16 aprile 2022, a partire dalle ore 21:00, il Gala Internazionale di Danza Hommage a Marika, una serata interamente dedicata a Marika Besobrasova, fondatrice della famosa scuola di danza Académie de Danse Classique Princesse Grace di Monte Carlo e ideatrice di un programma di studi per la danza classica seguito ancora oggi da moltissime scuole, l’evento torna a celebrare l’indimenticata Maestra scomparsa nel 2010 (all’età di 91 anni) con una performance in grande stile a cura della Società Internazionale Danza Classica Marika Besobrasova presieduta da Marieli Lallement, figlia dell’artista.

Il programma della serata – curato quest’anno da Michele Politi, suo allievo e oggi maître de ballet e professore di danza – chiuderà, come di consueto, la sessione esami in memoria della Maestra, appuntamento annuale che rinnova una tradizione inaugurata nel 1969: proprio nel periodo Pasquale, per molti anni a Monte Carlo e poi in Italia.

Protagonisti, sul palcoscenico del teatro, danzatori e danzatrici provenienti da prestigiose compagnie italiane e internazionali, a cominciare da Alessandro Cavallo, brillante ballerino pugliese, cresciuto con il programma Besobrasova, diplomato all’Accademia alla Scala di Milano e oggi interprete del prestigioso Béjart Ballet Lausanne dopo una felice esperienza nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Il pubblico del Politeama Greco potrà ammirarlo in Saudade, coreografia di Manoela Gonçalves, e nel virtuosistico assolo Les Bourgeois di Ben Van Cauwenbergh.

Particolarmente legata a Marika Besobrasova anche l’étoile Eleonora Abbagnato che da giovane allieva ha passato diverse estati a Monte Carlo per studiare con la maestra di origine russa: l’omaggio da parte della direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma sarà l’esibizione, sul palcoscenico leccese, del primo ballerino Michele Satriano, applaudito protagonista delle principali produzioni della compagnia capitolina, interprete raffinato e versatile; con lui tre abili danzatori che si sono distinti, in ruoli solistici e principali, nelle ultime stagioni dell’Opera di Roma: Marta Marigliani, Flavia Stocchi e il giovanissimo Simone Agrò. In programma, da Il lago dei cigni, il meraviglioso pas de deux del Cigno Bianco danzato per l’occasione da Michele Satriano e Flavia Stocchi e il pas de trois dal I atto con la stessa Stocchi, Marta Marigliani e Simone Agrò; quest’ultimo tornerà poi in scena con il primo ballerino Satriano nell’intenso Proust ou Le Intermittences Du Coeur di Roland Petit.

Il Gala vedrà poi in scena Francesca Raballo, Francesco Polese, Marco Prete e Pasquale Mazzella, interpreti di Eko Dance Company, parte integrante e naturale proseguimento di Eko Dance International Project, il progetto formativo e di promozione della danza guidato da Pompea Santoro, già straordinaria interprete di Mats Ek e direttrice artistica, oggi, di una realtà professionale d’eccellenza.

In programma, un estratto da Pas De Danse, coreografia di Mats Ek su musiche popolari svedesi, interpretato da Pasquale Mazzella, e Nel Tempo che Fugge, coreografia di Roberta Ferrara, con i quattro danzatori di Eko Dance Company.

Jean-Yves Esquerre, oggi direttore della European School of Ballet di Amsterdam, ha collaborato strettamente con Marika Besobrasova tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, quando guidava in qualità di direttore artistico la compagnia Les Ballets de Monte Carlo: il suo omaggio a Marika in occasione del Gala di Lecce sarà l’esibizione di sei allievi della sua prestigiosa scuola, riconosciuta tra le più importanti strutture europee di formazione professionale, specializzata nella divulgazione della tecnica classica accademica con un’attenzione particolare a preservare le più importanti coreografie di repertorio. Sul palcoscenico leccese, Colette Travers e Stefano Varalta danzeranno Por Ti, coreografia di Luis Martin Oya; Hazuki Fujimoto e Rio Hagimoto interpreteranno il pas de deux Grand Pas Classique di Victor Gsovsky, mentre Sofia Maestri e Giacomo Beraldo saranno protagonisti di Jack Sof, coreografia di Maurice Causey.

Il Gala sarà presentato da Aristide Genovese e ad aprirlo saranno i partecipanti alla 53ma sessione di esami del programma di studi Marika Besobrasova con un Dèfilé a cura di Eva Calanni. La verifica del percorso di studi – che prosegue nelle modalità ideate dalla stessa Marika, accuratamente registrate e recuperate dalla Società che porta il suo nome – richiamerà quest’anno a Lecce più di 150 allievi provenienti da tutte le regioni d’Italia e una giuria internazionale presieduta da Domenico Levrè, Maestro di Ballo presso Béjart Ballet Lausanne (nonché allievo di Marika Besobrasova, diplomato all’Académie de danse Princesse Grace e poi interprete per Maurice Béjart). Membri della Giuria: Elisa Scala, docente dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano e Olivier Wecxsteen, direttore artistico dell’European School of Ballet di Amsterdam (allievo egli stesso di Marika Besobrasova).

Il Gala Hommage a Marika vede il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Lecce, Città di Lecce.