Gallipoli tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027

La città di Gallipoli è stata selezionata tra le dieci finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. La candidatura della “Città Bella” è stata costruita intorno a un progetto dal titolo “La bella tra terra e mare”, volto a sostenere la cultura in tutte le sue forme, ma anche a valorizzare le tradizioni locali, promuovere la sostenibilità e creare nuove opportunità di crescita per il territorio.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha espresso il suo entusiasmo per questo importante traguardo: “Essere tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 è un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Gallipoli è una città ricca di storia, arte e tradizioni, ma è anche un luogo che guarda al futuro con ambizione e determinazione. In questi anni abbiamo lavorato alacremente per rafforzare la vocazione culturale della città. Oggi festeggiamo questo risultato che ci spinge a fare ancora di più e a continuare a credere nella forza del fare cultura”.

Gallipoli, insieme alle altre nove città finaliste, sarà convocata per le audizioni pubbliche il 25 e 26 febbraio 2025 per illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli.

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si svolgerà entro il 28 marzo 2025. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura.