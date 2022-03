‘In gin dei conti’, il bell’esordio del singolo di Gemini

Gemini (pseudonimo di Paolo Vergallo) è uno dei nomi che spiccano nella scena indie/pop. Classe 2001, originario di Trepuzzi, sin da piccolo si appassiona alla musica dei grandi cantautori italiani. De Andrè e Battisti su tutti. Incomincia a prendere sul serio la musica all’età di 17 anni, ma è da un anno e mezzo che l’ha scelta definitivamente come unica strada. Nel suo primo lavoro, oltre al testo anche la melodia è autocomposta.

L’artista descrive così il suo lavoro: “‘in gin dei conti’canto l’amore fuggente e la nostalgia passata, che passata non è; è la voce di due anime che si sfiorano ancora ma senza mai più attraversarsi; è la storia delle notti in bilico tra i ricordi, fragilità e un bicchiere di troppo a dirmi che va tutto bene”.

Testo e melodia, come dicevamo, sono frutto dello stesso cantautore: “In gin dei conti so bene, ma me la bevo ormai tutte le sere e vado a spasso con ‘sto mondo cane e prima di addormentarmi, non so che fare. In fin dei conti, non ti trovo male. E alla fine dei conti, non so da quanti giorni, che non ci so stare”