Visite guidate, concerti e presentazioni di libri. A Lecce si celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Non poteva mancare anche a Lecce una celebrazione all’insegna di arte e tradizione, nella giornata di domenica 10 settembre, nella quale si celebra la Giornata Europea della Cultura Ebraica.

In occasione della manifestazione, nel capoluogo salentino, il Museo Ebraico di Lecce ha dato vita a un ricco programma di eventi, al fine di sottolineare l’importanza della conservazione del patrimonio ebraico italiano:

Gli appuntamenti

Nella mattinata di domani, con inizio alle ore 10.00, si svolgerà la Presentazione del volume Italia Ebraica Storie Ritrovate a cura del Prof. Fabrizio Lelli (Direttore del Museo Ebraico di Lecce e docente di Lingua e Letteratura ebraica, Università La Sapienza, Roma); sarà poi la volta di una visita guidata del Museo Ebraico e dell’antica Giudecca, a cura del Prof. Fabrizio Lelli (Direttore del Museo Ebraico di Lecce e docente di Lingua e Letteratura Ebraica, Università La Sapienza, Roma) e dell’Arch. Fabrizio Ghio (membro del comitato scientifico del Museo Ebraico); si proseguirà con la presentazione della mappa e del sito web della Puglia Ebraica, realizzati in collaborazione con Pugliapromozione e infine si svelerà nuova piattaforma per la visita virtuale delle più rappresentative sinagoghe presenti in Italia a cura di Technè SAS e Francesco Gabellone.

Alle 19.00, poi, in programma l’incontro dal titolo Sinagoghe e giudecche nella Puglia medievale a cura dell’Arch. Fabrizio Ghio e del Prof. Fabrizio Lelli.

Il tutto si concluderà con un concerto di arpa e violino, a cura di Eleonora Carbone e Asia Macchia.

Ingresso gratuito, previa prenotazione.

Tel. e Whatsapp: 0832.247016 – e-mail: [email protected]