Giornata della Cultura Ebraica, a Lecce si chiude la mostra dei Lumi di Chanukkah: ecco il programma di oggi

Non poteva mancare anche a Lecce una celebrazione all’insegna di arte e tradizione. È domenica 22 settembre la Giornata Europea della Cultura Ebraica e anche nel capoluogo salentino non si perde occasione per festeggiare. In programma, infatti, ci sono due eventi, due mostre nel capoluogo pugliese realizzate grazie al contributo della Comunità Ebraica di Casale Monferrato.

Ad ospitare “Lumi di Chanukkah – Una Collezione fra Storia, Arte e Design”, a partire dallo scorso giugno, è stato il Must di Lecce e domenica 22 settembre segna la fine dell’esposizione, con una piccola sorpresa. Dopo il successo riscosso a Matera, ad inaugurare la tappa leccese era stato il Sindaco Carlo Salvemini. Salentini e turisti hanno potuto ammirare una selezione di lumi della collezione unica al mondo di Lampade utilizzate durante questa festa ebraica.

Sono candelabri a 9 bracci, realizzati da artisti internazionali e di proprietà della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale ONLUS, che in 30 anni ne ha raccolti circa 250 esponendoli nei locali dell’antico ghetto ebraico casalese. E per chiudere in bellezza, solo oggi sarà possibile visitare la mostra accompagnati dalla curatrice Daria Carmi.

Inoltre, l’evento conclusivo della mostra vedrà la presentazione di una nuova lampada che entrerà a far parte della collezione del museo dei Lumi di Casale Monferrato. A firmare l’opera sarà un noto ceramista pugliese, Marcello Mastro, che con la ceramica trasforma il candelabro di Chanukkah in un doloroso ricordo della Shoah.

Una seconda mostra, al Museo Ebraico

Il secondo evento in programma, invece, è l’esposizione di 25 opere nel Museo Ebraico di Lecce. A fare da guida per la mostra “La vita è una fiaba: l’arte di Emanuele Luttazzi” sarà Elio Carmi, vicepresidente della Comunità Casalese, alla scoperta dello straordinario illustratore genovese che per lungo tempo ha frequentato la Sinagoga monferrina. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 ottobre.

Un programma ricco, per una giornata che celebra la cultura ebraica e che mette al centro il dialogo interreligioso. Un motivo in più per visitare Lecce, anche oggi.