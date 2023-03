Il leccese Giulio Neglia su Amazon Prime Video propone la raccolta “The Ticket Show”

Si chiama “The Ticket Show”, è alla seconda stagione, va in onda sulla piattaforma Amazon Video e raccoglie i migliori cortometraggi in Italia.

C’è tanto Salento in questa serie, perché, a supervisionarla è stato il leccese Giulio Neglia, attore, doppiatore, distributore, regista e produttore di successo che si reinventa continuamente per amore della sua professione, coniugando perfettamente la figura di artista a quella di manager.

È questo il suo, un modo intelligente di dare spazio a opere di giovani autori italiani che Neglia con le proprie attività ha sempre supportato.

“The Ticket Show” è gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video e si presenta divisa in più stagioni, ognuna composta da quattro corti.

In questa antologia del 2023 si potrannovedere opere cinematografiche come, “Marinai di Foresta” di Stefano Tammaro, “Ratti” di William Delli Quadri , “Ikos” di Giuseppe Sciarra e “La porta” di Mario Russo.

L’artista salentino che vanta successi come attore e regista è passato dal recitare a teatro (Macchiavelli, Oscar Wilde, Cechov); dirigere corti e spot (Sulla via del Salento Atto I-II-III, Tutto tace se vero amor parla, Polvere), per poi essere interprete di molteplici opere cinematografiche (La Santa, Appunti di Viaggio, Tafanos, Midnight Special). L’esperienza con Sud Sound Studios l’ha portato a stare dall’altra parte della barricata, quella del distributore, ampliando la sua visione delle dinamiche dal dietro le quinte del mondo del cinema e dello spettacolo in generale.

Benché viva a Roma, Lecce resta sempre il suo quartier generale, il fulcro di tutte le sue attività, manageriali e artistiche. Da Lecce nascono spesso le idee per nuovi lavori e per progetti come “The Ticket Show” dove i film brevi, quelli a volte bistrattati, hanno un loro spazio di fruizione e danno modo di farsi conoscere al grande pubblico.