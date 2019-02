Grande Fratello 16, il prossimo 19 febbraio le selezioni a Gallipoli con Rebecca De Pasquale

Per gli amanti dei reality show o per chi spera di poter sbarcare in tv, Endemol Shine Italy fa sapere che sono in arrivo le selezioni ufficiali del Grande Fratello 16. La tappa salentina prescelta è Gallipoli.

Il primo reality show sbarcato nelle televisioni degli italiani spegne 16 candeline ed è alla ricerca di nuovi concorrenti.

Le selezioni sono realizzate in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni.

L’appuntamento è per martedì 19 Febbraio 2019, dalle ore 16:00, presso il 1489 Food Pop in via Lecce n. 173.

Ospite d’eccezione nella Città bella sarà Rebecca De Pasquale, nota ex concorrente del GF14 e madrina delle selezioni. Rebecca è seguitissima sul web e conta migliaia di fan.

L’ex concorrente gieffina transgender, con un passato di fede che l’aveva portata a diventare monaco, era la più amata dal pubblico, non soltanto per il suo percorso personale che da uomo l’ha portata ad essere donna, ma anche per la sua vitalità e tenacia.

Dopo la fama fulminea, Rebecca ha confessato in diverse interviste di essere sprofondata poi nell’amara realtà, fatta di difficoltà a trovare un lavoro e a sbarcare il lunario. Le passioni dell’ex gieffina sono tante, tra cui il canto e la cucina, e saprà rendere frizzanti le selezioni gallipoline.