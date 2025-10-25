“Halloween Night Fest”, Casarano diventa il cuore della festa d’autunno che regala brividi e incantesimi

Il Salento si prepara a celebrare Halloween con una miriade di eventi, ma un appuntamento si preannuncia come il più grande e atteso della stagione: l'”Halloween Night Fest” a Casarano.

L’evento, che vuole essere la più grande festa d’autunno del Salento, torna con una nuova edizione spettacolare, promettendo di trasformare il cuore del centro storico di Casarano, in Piazza D’Elia, in un vibrante mondo di zucche, magia e divertimento per tutte le età.

Due serate di magia e adrenalina

L’appuntamento è doppio: la festa animerà la piazza nelle serate di giovedì 31 Ottobre e venerdì 1 Novembre, con orario continuato dalle 18:00 alle 23:00.

L'”Halloween Night Fest” si distingue per un ricco programma che accontenta ogni tipo di pubblico:

Divertimento e Musica: l’energia sarà garantita da gruppi di ballo e un’ampia area dj set, trasformando la piazza in una pista a cielo aperto.

Sapori d’Autunno: non mancheranno le occasioni per i buongustai, con un’area dedicata allo street food e ai sapori tipici della stagione autunnale.

Spettacolo ed Emozioni: il centro storico sarà animato da spettacoli, performers e suggestive installazioni fotografiche, perfette per scattare ricordi unici.

Le imperdibili novità 2025: brividi per adulti e magia per bambini

L’edizione 2025 introduce due grandi novità pensate per segmentare il divertimento e renderlo indimenticabile per grandi e piccini:

Novità Adrenalina (Per Adulti): un’esperienza immersiva da non perdere è il Percorso Horror per adulti. Un’avventura adrenalinica e intensa, specificamente pensata per chi non è “debole di cuore”.

Novità Magia (Per Bambini): i più piccoli potranno immergersi nell’incanto di un’Area Harry Potter. Tra assegnazione delle casate, attività magiche e l’emozionante arrivo in piazza con una vera carrozza trainata da cavallo, i bambini vivranno la magia in prima persona.

L’evento si propone come un’occasione unica per famiglie, giovani, turisti e tutti gli amanti dell’autunno, offrendo l’opportunità di scattare foto uniche, gustare sapori autentici e vivere due serate di pura magia salentina.

L'”Halloween Night Fest” si conferma così come la meta perfetta per celebrare la notte delle streghe e il ponte di Ognissanti nel Salento.

Info

Date e Orari: 31 Ottobre e 1 Novembre, dalle 18:00 alle 23:00

Luogo: Piazza D’Elia – Centro Storico di Casarano

Info e WhatsApp: 3385218242 – 3384433818.