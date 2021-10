Uno sceriffo americano nelle Terre del Negroamaro. Al via le riprese del nuovo film di Valerio Mattioli

È l’ultimo giorno di lavoro per lo sceriffo Johnson, nelle prossime ore potrà godersi una più che meritata pensione, ma il destino, evidentemente beffardo, ha deciso diversamente per lui: il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna su una scogliera amena lo costringe a rivangare nel passato, scoprendo retroscena che non avrebbe voluto mai conoscere. È il soggetto del nuovo film del salentino Valerio Mattioli, noto regista, montatore, e cineoperatore che firma la sceneggiatura di un mediometraggio ambientato negli Stati Uniti d’America, ma interamente girato in provincia di Lecce.

I bastardi di Northville nasce nell’ambito di un progetto di formazione, finanziato con fondi regionali e affidato al noto videomaker leccese.

Le riprese sono iniziate venerdì scorso nella magnifica location di Castello Monaci tra Salice e San Pancrazio che ospita la troupe tecnica e il cast artistico, composto da attori professionisti giunti da Roma. Si tratta di Roberto Stocchi, attore e direttore di doppiaggio nel ruolo dello sceriffo Jordan James Johnson, di Stefano Patti, attore e doppiatore nel ruolo del vice sceriffo e di Gerolamo Alchieri, anch’egli direttore di doppiaggio nel ruolo dell’enigmatico sindaco di Northville.

“La scelta di ambientare a Lecce una storia americana è possibile grazie alla versatilità dei mezzi a nostra disposizione, al talento degli interpreti e alla volontà di realizzare qualcosa di diverso e originale – ci spiega il regista Valerio Mattioli – senza tralasciare i dettagli che gratificano la nostra grande passione per il Cinema con un film pieno zeppo di citazioni per così dire d’autore che vi invito a ritrovare nel corso della visione, una volta che avremo ultimato e varato il progetto.”