“I nostri primi 10 anni”, Studio Danza Lecce celebra un decennio di successi al Politeama Greco

Domenica 8 giugno, a partire dalle 18:00, il Politeama Greco di Lecce si accende per festeggiare un traguardo importante: “I nostri primi 10 anni” di Studio Danza Lecce. Un evento che non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e i successi di una scuola che, in un decennio, è diventata un punto di riferimento indiscusso per la danza a Lecce e nel Salento.

L’appuntamento promette di essere un’emozionante rivisitazione dei musical più amati che hanno caratterizzato questi dieci anni di attività. Dalle avventure fantastiche di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Pinocchio” alle atmosfere selvagge de “Il Re Leone“, passando per le magie senza tempo di “Peter Pan” e molto altro ancora, il palco del Politeama Greco si animerà con performance che uniscono danza, canto e recitazione, tutte rigorosamente eseguite dal vivo dagli allievi della scuola.

Sarà un’occasione unica per apprezzare il talento e la dedizione dei giovani artisti e rivivere i momenti più significativi di questi dieci anni di spettacoli indimenticabili.

Fondata nel 2015 dalla Maestra Ilenia, Studio Danza Lecce ha saputo distinguersi fin da subito per la qualità e l’alto livello dei corsi offerti nelle diverse discipline. Un successo frutto non solo della passione e della competenza della sua fondatrice, ma anche delle preziose collaborazioni con professionisti di fama nazionale e internazionale, come il maestro Kledi Kadiu e la maestra Alessandra Celentano, figure che hanno contribuito a elevare ulteriormente lo standard formativo della scuola. Questa dedizione alla qualità ha permesso a Studio Danza Lecce di affermarsi come un vero e proprio faro per l’arte coreutica nel territorio salentino, formando generazioni di ballerini e appassionati.

Mentre si festeggia questo decennio di successi, Studio Danza Lecce guarda già al futuro. Sono infatti già aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico, che prenderà il via lunedì 15 settembre. Per chi desidera intraprendere un percorso di alta formazione nella danza o semplicemente coltivare una passione, questa è un’opportunità da non perdere.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Studio Danza Lecce in Via Pietro Micheli 40, Lecce, telefonando al 349.8367008 o inviando una mail a: [email protected].