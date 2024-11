‘I titoli di coda di una vita insieme’, esistono parole giuste per dire addio a qualcuno?

Esistono parole giuste per lasciarsi e dirsi addio? Fosco e Alice, i protagonisti di ‘I titoli di coda di una vita insieme‘, le cercano in appunti notturni, abbracci e ricordi tragicomici della loro vita insieme, ma oggi non si amano più e a breve si ritroveranno in una aula di tribunale per porre fine alla loro relazione.

Diego De Silva ritorna in libreria con un romanzo sulla fine dell’amore e la racconta con ironia, geniale follia ma anche con il linguaggio giuridichese degli atti legali della separazione.

La fine di una storia d’amore è un momento drammatico ma chi conosce bene il personaggio di successo dei libri di De Silva, l’avvocato di insuccesso Vincenzo Malinconico, sa bene che la lente dell’ironia è sempre pronta ad amplificare dinamiche e frammenti di vita che appartengono a tutti noi.

La sintassi dell’addio ha il disperato bisogno della musica della letteratura: Fosco e Alice si vogliono talmente tanto bene tanto da lasciarsi. In una relazione siamo in due, ma in un rapporto d’amore ognuno si racconta la propria storia e si è incuriositi dall’altro ma mai del tutto consapevoli della sua versione. Questa curiosità costituisce la linfa dell’amore e il suo venir meno è un sintomo che la fine è già iniziata!

La quotidianità nella vita fatta in due è un’avventura esilarante, ma il disamore di cui ci parla De Silva ci rammenta le dinamiche della vita di coppia, il compromesso, la paura di cambiare e il senso di appartenenza.

Non è solo una storia d’amore, ma un’analisi pungente e commovente sulle relazioni, sulle sfide dell’essere una coppia nel tempo e non possiamo che vivere la loro storia come fosse la nostra e, perché no, sperare che possa avere un epilogo diverso.