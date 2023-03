‘Il cotto e il crudo’, Solfrizzi e Stornaiolo a Taviano portano in scena la Puglia dell’anima

A volte ritornano. Chi non lo ricorda il duo pugliese Solfrizzi e Stornaiolo quando da giovani erano i mattatori della televisione regionale con gli esilaranti personaggi di Toti e Tata. Antesignani del genere su cui poi si è inserito Checco Zalone, erano soliti prendere in giro i pugliesi degli anni ’90, il loro cinismo e in fondo in fondo anche il loro buon cuore. Da grandi attori adesso ritornano a Taviano il 30 marzo per il prosieguo della stagione teatrale in partnership con il Teatro Pubblico Pugliese.

Emilio Solfrizzi, protagonista di numerosi spettacoli teatrali e serie televisive, sarà il mattatore insieme allo storico compagno di palcoscenico Antonio Stornaiolo, del quarto appuntamento della Stagione Teatrale del Comune di Taviano.

Andrà in scena giovedi 30 marzo alle ore 21.00, presso il Multiplex Teatro Fasano, lo spettacolo teatrale “Il Cotto e il Crudo” per il quale si profila il tutto esaurito.

Quella del “Il Cotto e il Crudo” è una commedia dove a fare da protagonista dei fraseggi comici e della tagliente ironia del duo Solfrizzi – Stornaiolo è proprio la Puglia, intesa oltre che come terra ricca di attrattive, soprattutto come una regione dell’anima dove ritrovare la propria dimensione.

Grandi le felicitazioni per l’appuntamento espresse dal sindaco Giuseppe Tanisi.

Info e Prenotazione Posti

Comune di Taviano – Piazza del Popolo, Ufficio Urp, Telefono: 0833.916241

È possibile anche inviare un messaggio whatsapp al numero 347.2453123.