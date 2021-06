Il monologo “Il Fantasma di Canterville” segna la riapertura del Teatro Comunale di Novoli

La trepidante attesa, è stata ripagata. Nella serata dell’1 giugno, dopo un lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza covid, ha riaperto i battenti il Teatro Comunale di Novoli, con lo spettacolo Il Fantasma di Canterville #anteprima ispirato al racconto di Oscar Wilde.

La protagonista, Angela De Gaetano, nei panni di Virginia, ha trasportato il pubblico presente in sala, tenendolo saldamente incollato alle poltrone e guadagnando, al termine del monologo, la standing ovation.

Virginia, una ragazza sensibile e generosa, che va ad abitare con la famiglia in un castello infestato da un terribile fantasma, condannato a tormentarsi finché un’antica profezia non sarà compiuta.

Tra notti macabre e inquietanti apparizioni, molte sorprese attendono il fantasma, che si ritrova a fare i conti con una strana famiglia dalle bizzarre abitudini che può essere più spaventosa di qualsiasi fantasma.

Una prova coraggiosa attende la fanciulla, che dovrà affrontare un viaggio misterioso oltre la linea che divide la vita dalla morte, esperienza su cui nessuno mai saprà nulla. Virginia, attraverso una storia ricca di humor e suspense, in cui razionalità e inquietudine si alternano, regala momenti davvero spettrali tra le grigie mura del rinomato Castello di Canterville e, nella migliore tradizione delle ghost stories, anche il Fantasma di Canterville, si presenta come un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti.

A dargli vita, da sola in scena, Angela De Gaetano, in un monologo o un melologo che forse potrebbe essere tranquillamente considerato uno spettacolo corale.

L’evento rientra nell’ambito del progetto Legami_Teatri del nord Salento che vede insieme le imprese Factory compagnia transadriatica e Blablabla in collaborazione con i comuni di Novoli, Trepuzzi e Campi Salentina. La Regia è a cura di Tonio De Nitto, le musiche originali di Paolo Coletta, le luci di Davide Arsenio, la collaborazione al movimento di Annamaria De Filippi, I costumi di Lapi Lou, le scene di Porziana Catalano, voiceover di Roberto Latini, le foto di scena di Eliana Manca.