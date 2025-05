Il MagdaClan Circo approda a La Restuccia, un villaggio culturale inedito nel cuore del Salento

Un’esperienza inedita e coinvolgente sta per prendere vita a Lequile! Dal 5 al 14 giugno 2025, La Restuccia Masseria Urban, in Contrada Monte, si trasformerà in un vibrante villaggio culturale, ospitando il MagdaClan Circo, una delle compagnie di circo contemporaneo più innovative e dinamiche d’Italia.

Un circo senza età: immersivo e contemporaneo

L’iniziativa promette un evento unico per il Salento, fondendo armoniosamente circo, clubbing e spirito di comunità. Un vero e proprio crocevia di creatività e contaminazione, pensato per un pubblico di ogni età, dai 0 ai 99 anni. La Restuccia Masseria Urban, già nota per la sua vocazione sperimentale tra arte e territorio, si conferma il luogo ideale per accogliere questo progetto multidisciplinare che coniuga cultura, intrattenimento e partecipazione attiva.

“Eccezione N.19”: il cuore del programma

Al centro della programmazione, sotto l’iconico tendone del MagdaClan, ci sarà lo spettacolo “Eccezione N.19“. Questa creazione corale, nata dalla compagnia attiva dal 2011, è un trittico ad alto tasso acrobatico e poetico, capace di emozionare e divertire. Si apre con una giocosa e colossale macchina del caffè a effetto domino, prosegue con un omaggio al circo e alla sua poetica dell’equilibrio, per culminare in un gran finale musicale dalle sonorità techno-arabe. Un vero e proprio viaggio emotivo e fisico che pone al centro l’essere umano, con le sue fragilità, i suoi slanci e le sue complicità.

Il talentuoso cast include Davide De Bardi, Giulio Lanfranco, Elena Bosco, Margherita Mischitelli, Antonio Carcassi, Achille Zoni, Mattia Cozzi e Romina Concha Madrid. Lo spettacolo ha una durata di 60 minuti ed è perfetto per tutta la famiglia.

Non solo circo: un palinsesto ricco di eventi

Attorno allo spettacolo principale, prenderà vita un palinsesto ricco di appuntamenti serali e performativi, nati dalla collaborazione con Masseria Wave ed Extravaganza, due realtà culturali tra le più vivaci della scena queer nazionale. Aspettatevi serate indimenticabili con drag show d’autore, scatenati karaoke, coinvolgenti DJ set, performance sorprendenti, sessioni di swing dance, relax in piscina, prelibatezze street food, drink di qualità, sessioni di tarocchi pop e incursioni off-stage che renderanno ogni serata un’esperienza unica.

Programma dettagliato: due lunghi weekend di divertimento

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

21.00: ECCEZIONE N.19

A seguire: Social Dance a cura di Swing Dance Forever

Biglietti: €8 ridotto / €10 intero

VENERDÌ 6 GIUGNO

21.00: ECCEZIONE N.19

22.30: Karaoke con le Sorelle Guccino

A seguire: DJ Set

Biglietti: Full Experience €15 | Solo spettacolo €8/10

SABATO 7 GIUGNO

21.00: MAGDAWAVE SHOW – Drag Show (con Ava Hangar, Sorelle Guccino, Dahlia Doll, Pegasus Joint)

A seguire: DJ Set (Ava Hangar, Odio Effe)

Biglietti: €13 ridotto / €15 intero

DOMENICA 8 GIUGNO

Intera giornata in piscina

19.00: ECCEZIONE N.19

Biglietti: Full Experience €15 (piscina + spettacolo) | Solo spettacolo €8/10

GIOVEDÌ 12 GIUGNO

21.00: ECCEZIONE N.19

Biglietti: €8 ridotto / €10 intero

VENERDÌ 13 GIUGNO

21.00: ECCEZIONE N.19

22.30: KARATEKE – karaoke performativo con Dario Jack, Tekemaya

A seguire: DJ Set

Biglietti: Full Experience €15 | Solo spettacolo €8/10

SABATO 14 GIUGNO

21.00: EXTRAMAGDA SHOW – MagdaClan incontra Extravaganza

Dalle 22.30: Party Extravaganza

Biglietti: €13 ridotto / €15 intero

Informazioni e Biglietti

Prenotazioni telefoniche: +39 331 138 8336

Biglietti online: https://www.diyticket.it/artists/4080/magdaclan-circo

Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul posto.

I biglietti ridotti sono riservati a studenti universitari, allievi di scuole di circo, teatro e danza, e bambini dai 5 ai 12 anni.

Per maggiori informazioni, potete contattare:

– Ufficio Stampa La Restuccia Masseria Urban: Annalaura Giorgio ([email protected], mob. +39.3288233568)

– MagdaClan Circo: Valentina Santi ([email protected], mob. +39.3406964645).