“Il maggio dei libri 2021”, all’Abbazia di Cerrate un percorso alla scoperta delle storie del Salento letterario

Grazie a un accordo firmato con il Centro per il libro e la lettura a dicembre dello scorso anno, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza per sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 una due giorni dedicata alla lettura nell’ambito de Il maggio dei Libri 2021, campagna nazionale che ogni anno promuove il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, portando i libri in contesti inusuali.

Cinque i Beni del FAI coinvolti, sparsi lungo tutto lo Stivale: i Giganti della Sila a Spezzano della Sila (Cosenza), l’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (Macerata), il Castello e Parco di Masino a Caravino (Torino), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, il Giardino della Kolymbethra nel Parco della Valle dei Tempi di Agrigento.

In particolare, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, in collaborazione con la Delegazione FAI di Lecce, proporrà un percorso alla scoperta delle tante storie del Salento letterario, del passato e di oggi, con molteplici incontri con gli autori, con editori e librai, ma anche letture e laboratori per bambini. Anche grazie a una fitta e virtuosa rete di collaborazioni territoriali, tantissimi saranno gli appuntamenti, a partire dallo spettacolo itinerante, per adulti e bambini, Un cuore a pedali di Ippolito Chiarello, che avrà come fulcro il racconto di 7 viaggi immaginari compiuti da un eccentrico viaggiatore. Attraverso la lettura di racconti appuntati nei suoi diari e in qualche libro, l’esploratore condurrà i partecipanti lungo le tappe dei suoi viaggi fatti di parole scritte e raccontate, alla scoperta delle storie più intime e segrete delle tante città attraversate, per ricostruire una speciale geografia, immaginata e reale assieme. Sarà l’occasione per riscoprire temi importanti come l’amore per la lettura e il racconto, il viaggio come momento di confronto, scoperta e crescita ma anche il valore della differenza tra le culture e la bellezza dell’incontro. Nei giorni di sabato e domenica si terranno sette repliche dello spettacolo: sabato 29 maggio alle ore 16, 17.30 e 18.30; domenica 30 maggio alle 10.30, 12, 16 e 18.00. Ogni appuntamento rappresenta un viaggio diverso.

Inoltre, nel corso delle due giornate saranno disponibili i testi di “Leggere è uguale per tutti”, progetto nato per rispondere allo speciale bisogno di lettura dei bambini con deficit visivo. Grazie alla sensibilità di persone preziose che hanno saputo intercettare questo bisogno, sono nati i libri tattili illustrati, nei quali la storia, trascritta in caratteri tipografici e in braille, si affianca a immagini tattili, appunto. Si tratta di opere uniche, realizzate con procedure artigianali utili a tutti i giovani lettori che presentino criticità di vario tipo legate alla lettura, così come difficoltà di concentrazione e di apprendimento. Sabato dalle ore 16 alle 19 Valeria dell’Anna, Responsabile biblioteche civiche del Comune di Lecce, racconterà il progetto.