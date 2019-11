Ad Aradeo si va a teatro con i classici: “Il meraviglioso viaggio di Ulisse”

“Il canto delle Sirene penetrava dappertutto e la passione degli incantati, avrebbe spezzato ben più che catene e albero. Ulisse non ci pensò, benché forse lo sapesse per esperienza. Confidava pienamente in quel poco di cera e in quel fascio di catene, e, con l’innocente gioia per i suoi astuti sotterfugi, andò direttamente incontro alle Sirene”. Franz Kafka, ne “Il silenzio delle Sirene”, racconta l’episodio dell’incontro tra Ulisse e le Sirene. Nella sua versione del mito, Ulisse si riempie le orecchie di cera per sfuggire all’incanto delle voci di quei mostri mitologici metà donna e metà pesce. Ma le Sirene non cantano affatto. Restano in silenzio, “lasciando ondeggiare al vento le loro orride capigliature”. Annientate dalla profondità dello sguardo di Ulisse, dimenticano di dover cantare e graffiano gli scogli con gli artigli, smarrite nell’estasi del suo volto, maschera dell’emozione di un ricordo: un enorme cavallo di legno in mezzo alla piana di Troia.

Il viaggio dell’eroe greco verso Itaca, l’avventura più bella che sia mai stata raccontata, letta, interpretata, reinventata, diventa occasione di incontro e formazione nell’ambito della XIV edizione di “Bagliori d’Ombra”, la rassegna di appuntamenti teatrali organizzata dal “Teatro Le Giravolte”. “Il meraviglioso viaggio di Ulisse” è il secondo dei dieci appuntamenti pensati per sperimentare nuovi percorsi educativi per bambini e ragazzi attraverso attività teatrali. La rappresentazione rientra nella scelta di proporre classici della letteratura per avvicinare i ragazzi al mondo del teatro e delle sue molteplici forme ed espressioni. L’appuntamento è domenica 3 novembre alle ore 17.30, presso il Teatro comunale di Aradeo, con Amelia Sielo, Renato Grilli e Francesco Ferramosca.

“Teoricamente esiste una possibilità di essere felici in modo assoluto”, scriveva Kafka nei “Quaderni in ottavo”. La sorpresa sarebbe scoprire che i classici possono essere di grande aiuto in questa ricerca, inaspettata lanterna per illuminare il percorso di ognuno verso la propria felicità.

Info

www.teatrolegiravolte.it

tel. 349.5860045

ingresso € 4,00