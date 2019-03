“Il tempo che non vola”, grande successo per il libro di poesie del giornalista Massimo Perrino

A dispetto del titolo, il tempo è volato a Cutrofiano durante la presentazione del libro di poesie napoletane scritto dal giornalista Massimo Perrino, già portavoce del presidente del Senato e punto di riferimento della stampa parlamentare da più di 15 anni.

Un grande successo di pubblico: una sala gremita e attenta, incantata dalle poesie lette da Massimo Perrino, che ha voluto scriverne una per l’occasione dedicandola al Salento, “la mia seconda terra”, ha detto lo stesso scrittore.

“Il tempo che non vola” è una raccolta di poesie napoletane che parlano di affetti, amicizia, sentimenti, emozioni, ma anche dei temi più attuali, come il dramma del femminicidio.

“Ho scelto questo titolo – ha spiegato Massimo Perrino – perchè c’è un tempo che vola, ma per fortuna c’è anche un tempo che non vola. È il tempo delle emozioni, dei ricordi, di ciò che resta impresso nella nostra mente e nel nostro cuore per sempre”.

La vendita del volume ha una finalità benefica. Il ricavato, infatti, sarà devoluto interamente all’Associazione Edela che tutela e sostiene gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie. “Sono circa 1700 i minori rimasti senza una madre e un padre e che spesso vengono affidati ai nonni o agli zii. Parliamo di tragedie inimmaginabili “, ha proseguito.

Alla presentazione sono intervenuti anche i senatori Alessandra Gallone e Gaetano Quagliariello, che hanno conosciuto Massimo Perrino sia nel ruolo di portavoce parlamentare che in quello di poeta, ma soprattutto di amico.

“C’è stata una partecipazione autentica – ha aggiunto Perrino- che ha confermato la sensibilità e il calore dei salentini. Mi sono sentito a casa, circondato da tanti amici, vecchi e nuovi”.

“È stata una bellissima serata – ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello – Un libro di poesie scritte in napoletano presentato nel Salento sembra un controsenso. Ma in questo caso la lingua non è stata affatto un ostacolo, perchè poi quando la poesia è di alto livello e c’è sentimento spariscono le barriere e tutto diventa magia”.

“La poesia meravigliosa e il cuore grande di Massimo Perrino – ha detto la senatrice Alessandra Gallone – riempiono la nostra anima e danno un grande contributo per una causa giustissima che è quella dei bambini rimasti orfani dopo il femminicidio. La sensibilità contenuta nel libro di Massimo si espande in maniera universale. Per questo lo ringraziamo tanto”.

All’evento, organizzato nell’ambito della rassegna Storie d’autore, presentato da Fernando Alemanni e moderato da Marcella Rizzo, non sono mancati tra il pubblico numerosi esponenti politici locali. Oltre al sindaco di Cutrofiano, Oriele Rolli, sono intervenuti i senatori Francesco Bruni, Francesco Chirilli, Giorgio Rosario Costa e Cosimo Gallo.