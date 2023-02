Il paesaggio rurale del Salento tra uomo e ambiente, un incontro a Galatina con Antonio Costantini

Per dirla con le parole coinvolgenti di Antonio Costantini, la cultura contadina ha radici profonde. Anzi possiamo dire che la cultura contadina non ha perso il fascino di uno specchio antico che consente di poter riconoscere nel paesaggio rurale il rapporto che c’è tra uomo e ambiente, tra lavoratore della terra e la terra stessa. Un rapporto verso il quale non bisogna smettere di guardare con un mix di lucidità speculativa e magico incanto. Sulle basi di queste suggestioni entra nel vivo il progetto “We are – Siamo il paesaggio che viviamo”, vincitore del bando Puglia Capitale Sociale 3.0.

Sabato 18 febbraio va in scena l’incontro Elementi per la lettura del paesaggio rurale del Salento, organizzato dall’associazione “Città Nostra” di Galatina. L’appuntamento sarà presso l’Ex Convento delle Clarisse, alle ore 18.00.

Si tratta di una conferenza che vedrà protagonista il Prof. Antonio Costantini, autore del libro “Guida all’architettura contadina del Salento”, uscito nel 2017.

Altro tema di discussione sarà il paesaggio della pietra, raccontando la storia di un paesaggio che della pietra fa largo uso, dai muretti a secco ai tratturi, ai centri urbani del Salento.