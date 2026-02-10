A Nardò un incontro con il Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco

Sabato 21 febbraio, alle ore 20, presso il Teatro Comunale di Nardò, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, saggista e presidente della Biennale di Venezia, sarà il nuovo ospite del Festival Amore e Psiche.

Dialogherà con Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia e con Federica Rega, ideatrice e curatrice del Festival.

Figura indipendente e non allineata, Buttafuoco ha attraversato letteratura, giornalismo e critica culturale con uno stile colto e provocatorio, capace di unire radici mediterranee e sguardo internazionale.

La sua idea di cultura è viva, necessaria, mai banale, un approccio che oggi si riflette nel suo modo di intendere la Biennale di Venezia: non solo come una vetrina dell’arte globale, ma come grande laboratorio di pensiero, luogo di confluenza di linguaggi, identità e visioni del mondo, capace di interrogare il nostro tempo e le sue contraddizioni.

“Dopo Emanuele Trevi – evidenzia il consigliere con delega alla Cultura Francesco Plantera – il Festival “Amore e Psiche” porta in città in questa fase un’altra figura di straordinario rilievo culturale e intellettuale come Pietrangelo Buttafuoco. Un’altra occasione per ascoltare le opinioni di una mente sempre molto lucida, originale, aperta al mondo, che da anni attraversa il giornalismo, la letteratura, la televisione, con uno stile molto personale e mai banale. Grazie ancora al Festival ‘Amore e Psiche’ e a Federica Rega per questi momenti di autentica celebrazione della cultura e del confronto”.

Ingresso libero ma con obbligo di prenotazione al numero di telefono 320 2873644.