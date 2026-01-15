“La voce dei poeti nella lingua madre”, alla Biblioteca Bernardini un omaggio alla poesia dialettale salentina

“La voce dei poeti nella lingua madre”, un annuncio che è programma di tutela di un patrimonio linguistico e culturale che rappresenta radici, identità e memoria. La casa editrice Il Raggio Verde, la Biblioteca Bernardini e il Polo Biblio-museale di Lecce con il Fondo Verri, gli Osservatori di Poesia nell’ambito del progetto “La Poesia detta” celebrano sabato 17 gennaio 2026, all’interno della Fabbrica delle Parole, tra le macchine che costituiscono il cuore del Museo della Stampa nella Biblioteca Bernardini, la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

L’iniziativa fu istituita nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) con l’intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di dialetti e lingue locali e nella manifestazione leccese non poteva che aprirsi con un omaggio a indimenticabili voci che hanno rappresentato il teatro e la poesia dialettale salentina: Erminio Giulio Caputo, Liliana d’Arpe

Livio De Carlo, Giovanni Polo, Ninì Rucco. Saranno ricordati dai figli, diretti testimoni della loro passione e dedizione contro l’oblio della lingua madre: Lidia Caputo, Lara Cataldo, Mauro De Carlo, Raffaele Polo, Rita Rucco.

La serata, con inizio alle ore 17:30 (ingresso libero) vedrà gli interventi di Andrea Guido assessore comunale e Mauro Marino presidente dell’associazione culturale azione Fondo Verri e ideatore del progetto “La Poesia detta”. In un mondo dominato da guerre, violenza inaudita e soprusi ad ogni latitudine che segnano quotidianamente l’abbrutimento della società l’unica ancora di salvezza è rappresentata dall’arte e la poesia, capace ancora di poter parlare e smuovere le coscienze.

In una sorta di viaggio, andata e ritorno, si alterneranno le voci di Tiziana Buccarella, Giuliano Carlino, Anna Maria Chirienti, Salvatore Giannuzzi, Pino De Luca, Carlo Vincenzo Greco, Giuseppe Greco, Leo Luceri, Rossella Maggio, Fabrizio Mariano, Gino Maragliulo, Giuseppe Martina, Sandro Mottura, Federica Murgia, Tina Rizzo De Giovanni, Carmelo Scorrano, Alfredo Sfilio. Moderano l’incontro Antonietta Fulvio e Raffaele Polo.