Kolbe in Scena, il teatro in vernacolo unisce Lecce e San Pietro Vernotico

La rassegna “Kolbe in Scena” giunge al suo terzo appuntamento e si prepara a regalare una serata di grandi emozioni, risate e riflessioni. Sabato 7 marzo, il Teatro Parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe (Rione 167/C, Lecce) ospiterà un evento speciale: un gemellaggio culturale “fuori provincia” che vedrà protagonista la Compagnia Teatrale “Giacinto Blasi”.
L’incontro tra la comunità di Lecce e quella della Chiesa SS. Angeli Custodi di San Pietro Vernotico nasce da una profonda unione di intenti. Al centro della serata, la commedia in vernacolo “La Miseria è Sulamente Miseria”, scritta da Carmine Bracciale.
Ambientata nei primi anni ’50, l’opera racconta la quotidianità di una famiglia dell’epoca. L’autore è riuscito a catturare la cruda realtà di quegli anni difficili, filtrandola con un’ironia sana e coinvolgente, capace di trasformare la malinconia in un sorriso liberatorio.
L’iniziativa, fortemente voluta dal parroco Don Maurizio Ciccarese, va oltre il semplice intrattenimento. Il teatro diventa uno stimolo per i “parroci di periferia” per analizzare l’evoluzione sociale. “Proporre modelli familiari forse per tanti passati – commenta Don Maurizio – è una occasione per guardare alla povertà che ha attraversato intere generazioni e per riflettere sull’evoluzione della vita che presenta ancora oggi situazioni di disagio”.
L’appuntamento è fissato per Sabato 7 marzo presso il Teatro Parrocchiale del rione 167/C. Un’occasione per riscoprire il dialetto e sostenere le attività della parrocchia attraverso un momento di aggregazione.