Canzoni, ospiti e polemiche. Il Festival di Sanremo scalda i motori con i cantanti in gara

Nessuno avrebbe mai pensato che quello show, nato in un freddo lunedì sera senza neanche troppe pretese, sarebbe diventato uno degli eventi più attesi dagli italiani, un po’ come i mondiali di calcio. Era il 29 gennaio 1951 quando iniziò la storia del Festival di Sanremo, la kermesse canora per eccellenza a cui nessuno, volenti o nolenti, può rinunciare.

Certo, dalla prima edizione di strada ne ha fatta tanta. Ha cambiato location, pubblico e soprattutto format. E da colonna sonora di un’Italia canterina che, dopo la guerra, si affacciava alla modernità, con il sole in fronte e la voglia di fischiettare è diventato un evento commerciale, trasmesso in ‘mondovisione’. C’è chi lo ama, chi lo odia, chi lo aspetta solo per criticarlo, ma è senza dubbio uno degli appuntamenti fissi dell’inverno italiano con le sue immancabili polemiche, le canzoni, gli ospiti e i cachet.

La storia del Festival di Sanremo

La formula era diversa da quella a cui siamo abituati. Tre serate presentate da Nunzio Filogamo live dal salone delle feste del Casinò municipale. 20 canzoni, tutte affidate all’interpretazione di Nilla Pizzi (che vinse con Grazie dei fior), Achille Togliani e al duo Fasano. Il pubblico, per assistere allo spettacolo, seduto ai tavolini del bar, doveva pagare un biglietto di 500 lire. Non andò benissimo, ma qualcosa stava cambiando. Due anni dopo la stampa iniziò ad interessarsi del fenomeno e anche la Rai pensò ad diretta televisiva, in ‘seconda serata’. Una prima svolta arriva nel 1958 grazie a Mr Volare. Domenico Modugno in coppia con Gionni Dorelli intonano «Nel blu dipinto di blu» e da quel momento niente fu più lo stesso. Cantanti e canzoni, edizione dopo edizione, hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana.

Quasi 70 anni dopo, la musica continua ancora ad essere protagonista. Certo i tempi sono cambiati, i brani hanno assunto sonorità meno ‘orecchiabili’, gli artisti storici hanno dovuto far spazio ai giovani usciti dai talent ma, come recita lo storico slogan, «Sanremo è Sanremo», da sempre.

Fenomeno di costume, specchio di un’Italia che cresce e che cambia, fonte inesauribile di brani diventate veri e propri simboli, ma anche di polemiche spicciole o fondate, di dietrologie e pettegolezzi, di moda e tendenze. Tutto ciò che ruota intorno e dietro quel palco così ambito per qualunque artista in cerca di notorietà è diventato parte integrante del Festival stesso, ma chi pensa che sia una “cosa nuova” si sbaglia.

Le polemiche al Festival di Sanremo sono sempre state di casa. Sembrano ancora attuali le parole di delusione e amarezza di Claudio Villa pronunciate nel lontano 1982, subito dopo l’eliminazione dalla gara del suo brano «Facciamo la pace».

L’episodio più drammatico resta quello della morte di Luigi Tenco. La sua Ciao, Amore Ciao, cantata in coppia con Dalida, fu eliminata con 38 voti su 900. Dopo l’esibizione, la bella francese trovò il cadavere di Tenco nella camera 219 dell’hotel Savoy. Suicidio con un colpo di pistola alla tempia recita la versione ufficiale. Eppure, c’è chi ancora è convinto, che il cantautore sia stato ucciso.

Anche quest’anno il cliché sarà lo stesso. Perché il segreto del successo del Festival sta proprio in questo: far discutere, parlare, appassionarsi. E così, 365 giorni dopo, ci ritroviamo a dire e a rifare le stesse cose. Polemizzare sui compensi, chiedersi chi vestirà i protagonisti, domandarsi quali canzoni riusciranno a sfondare e quali «saranno solo canzonette».

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020

Quando Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha svelato in una intervista a Repubblica i cantanti in gara nell’edizione numero 70 del concorso in pochi sono rimasti sorpresi. Tanti i generi, tanti i nomi che abbracciano un pubblico diverso. Accanto ai volti storici come Michele Zarrillo e Marco Masini spunta Elettra Lamborghini. Gli artisti saranno divisi tra 22 “Big” e 8 “Nuove proposte”, ripristinando le due sezioni che Claudio Baglioni nelle due sue edizioni aveva accorpato.

I “Big”

Marco Masini

Alberto Urso

Elettra Lamborghini

Achille Lauro

Anastasio Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Le “Nuove Proposte”

Eugenio in Via Di Gioia

Fadi

Fasma

Gabriella Martinelli e Lula

Leo Gassmann

Marco Sentieri

Matteo Faustini

Tecla Insolia

Amadeus ha spiegato di aver scelto i cantanti badando “soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese: sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati”.

Non resta che aspettare.