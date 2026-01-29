Torna a Spongano “A piccoli passi”, Il teatro che fa crescere grandi i piccoli

Torna a Spongano “A piccoli passi in teatro”, il progetto ideato da Ultimi Fuochi Teatro dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati da un adulto, per vivere il teatro come esperienza condivisa, di scoperta e relazione.

Il format, nato nel 2023, propone un percorso pensato su misura per i più piccoli: ogni appuntamento si apre con una fase laboratoriale, fatta di giochi teatrali e momenti di esplorazione corporea e immaginativa, e prosegue con una parte performativa, in cui uno o più attori raccontano una storia. Il laboratorio iniziale ha lo scopo di predisporre all’ascolto e al coinvolgimento, chiamando in causa anche gli adulti, invitati a “dare il buon esempio” e a farsi compagni di viaggio dei bambini in questo primo incontro con il linguaggio teatrale.

Il progetto oggi acquista nuova forza grazie a “Orizzonti – Comunità educante”, promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Spongano, che sostiene e valorizza le esperienze culturali come strumenti fondamentali di crescita condivisa.

In scena, in replica il 30 e 31 gennaio e l’1 febbraio alle ore 17.30, “A piccoli passi in teatro – La Regina delle Nevi”, presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano. Lo spettacolo racconta il viaggio di Gerda alla ricerca del suo amico Kay, rapito dalla Regina delle Nevi che gli ha ghiacciato il cuore. Ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, il micro-spettacolo – preceduto da un laboratorio teatrale da vivere insieme, bambini e adulti – affronta con delicatezza i temi dell’amicizia, del viaggio e della crescita, accompagnando i più piccoli in un’esperienza poetica e partecipata.

Un invito a camminare insieme, passo dopo passo, dentro le storie e dentro il teatro.