Marzo all’Abbazia di Cerrate: Tra Storia Millenaria e Tradizioni Salentine

Scopri l’Abbazia di Cerrate a marzo: Giornate FAI di Primavera, visite tattili e archeologia industriale. Aperta Mar-Dom, 10:00-18:00. Prenota ora!

L’Abbazia di Cerrate, scrigno bizantino e punto d’incontro tra Oriente e Occidente, ti aspetta per un mese di marzo ricco di appuntamenti esclusivi. Visitare questo luogo significa contribuire attivamente alla sua tutela e valorizzazione.

Il complesso è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00.

Il Calendario degli Eventi

15 Marzo 2026 | Parola all’Esperto: L’Anima Produttiva

Un viaggio nell’archeologia industriale guidato dal Prof. Antonio Monte. Scopriremo il volto meno noto di Cerrate come centro di produzione:

  • Visita al frantoio ipogeo.

  • Esplorazione del mulino e del forno storico.

  • Focus sui restauri curati dal FAI.

21 e 22 Marzo | Giornate FAI di Primavera

Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio italiano. L’Abbazia sarà accessibile a contributo libero, svelando la sua doppia anima di monastero e masseria.

Cosa aspettarsi:

  • Apprendisti Ciceroni: Visite in italiano, inglese, spagnolo e francese a cura degli studenti dell’I.C. “V. Ampolo-E. Springer”.

  • Inclusività: Percorsi di esplorazione tattile per disabili visivi e visite con interpretariato LIS (Domenica 22, ore 11:00 e 12:00).

  • Folklore e Spiritualità:

    • Sabato 21: Danze popolari salentine (ore 16:30 e 17:30).

    • Sabato 21, ore 18:00: Santa Messa in rito bizantino cattolico.

