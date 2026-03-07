Marzo all’Abbazia di Cerrate: Tra Storia Millenaria e Tradizioni Salentine

L’Abbazia di Cerrate, scrigno bizantino e punto d’incontro tra Oriente e Occidente, ti aspetta per un mese di marzo ricco di appuntamenti esclusivi. Visitare questo luogo significa contribuire attivamente alla sua tutela e valorizzazione.
Il complesso è aperto al pubblico dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00.
Il Calendario degli Eventi
15 Marzo 2026 | Parola all’Esperto: L’Anima Produttiva
Un viaggio nell’archeologia industriale guidato dal Prof. Antonio Monte. Scopriremo il volto meno noto di Cerrate come centro di produzione:
-
Visita al frantoio ipogeo.
-
Esplorazione del mulino e del forno storico.
-
Focus sui restauri curati dal FAI.
21 e 22 Marzo | Giornate FAI di Primavera
Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio italiano. L’Abbazia sarà accessibile a contributo libero, svelando la sua doppia anima di monastero e masseria.
Cosa aspettarsi:
-
Apprendisti Ciceroni: Visite in italiano, inglese, spagnolo e francese a cura degli studenti dell’I.C. “V. Ampolo-E. Springer”.
-
Inclusività: Percorsi di esplorazione tattile per disabili visivi e visite con interpretariato LIS (Domenica 22, ore 11:00 e 12:00).
-
Folklore e Spiritualità:
-
Sabato 21: Danze popolari salentine (ore 16:30 e 17:30).
-
Sabato 21, ore 18:00: Santa Messa in rito bizantino cattolico.
-