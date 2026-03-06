8 Marzo a Lecce, il fascino della Storia e il gusto dell’incontro alla Caffetteria Matà

Mentre il sole primaverile torna a baciare la pietra leccese, la città barocca si prepara a celebrare le donne. Oltre al classico omaggio della mimosa, quest’anno l’8 marzo a Lecce offre l’occasione di vivere un’esperienza che unisce cultura, convivialità e riflessione nel cuore pulsante del centro storico.

Una cornice esclusiva a Porta San Biagio

Proprio all’ingresso di Porta San Biagio, in via dei Perroni n° 2, sorge la Caffetteria Matà. Non un semplice locale, ma una meta d’elezione per cittadini e turisti alla ricerca di bellezza. Con il suo arredamento ricercato che “ruba l’occhio”, il Matà si conferma la location ideale per chi desidera un’atmosfera esclusiva senza rinunciare al calore dell’accoglienza salentina.

“Storia di Lei”: un viaggio nel tempo

Il pezzo forte della serata inizierà a partire dalle ore 18:00. La Caffetteria si trasformerà in un palcoscenico per ospitare “Storia di Lei“, un saggio teatrale emozionante che mette al centro il ruolo della donna nella società.

Sarà un vero e proprio viaggio narrativo che si snoda dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, raccontando:

– intrecci di vite e storie dimenticate;

– il coraggio dell’impresa al femminile;

– l’intuizione e la determinazione che hanno cambiato il corso del tempo.

Gusto e ospitalità

Per rendere il pomeriggio ancora più speciale, Tamara e Piero hanno deciso di coccolare i propri ospiti con un’iniziativa generosa: a tutti i partecipanti sarà offerto un buffet gratuito (bevande escluse), perfetto per accompagnare lo spettacolo e brindare insieme in un clima di condivisione.

Info e prenotazioni

Data la particolarità dell’evento e l’esclusività della location, la prenotazione è obbligatoria. Potete richiedere informazioni o riservare il vostro posto chiamando il numero: 340/2775882.

Lasciatevi accarezzare dai profumi e dall’aria salentina in un pomeriggio di arricchimento umano e culturale. La Caffetteria Matà vi aspetta per scrivere insieme una nuova pagina dedicata a “Lei”.