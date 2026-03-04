Salento Inconsueto, scoprire i borghi nascosti con Up – Winter Edition 2026

Dal 15 gennaio al 15 marzo 2026, il Salento si svela sotto una luce diversa. La Cooperativa The Monuments People presenta UP – Unconventional Places for Unconventional People, una rassegna di 10 tour guidati pensati per chi vuole fuggire dal turismo di massa e immergersi nella storia meno nota tra le province di Lecce, Brindisi e una speciale tappa nel barese.
L’obiettivo di questa Winter Edition è valorizzare luoghi di straordinaria bellezza che spesso restano ai margini dei circuiti classici. Accompagnati da guide abilitate, i partecipanti potranno scoprire “sorprese inaspettate” attraverso narrazioni coinvolgenti che intrecciano archeologia, tradizioni e leggende locali.
Sabato 7 marzo, alle ore 17.00, la rassegna propone un format innovativo: “L’altra storia di Lecce. Itinerario al femminile – Game tour”.
Guidati da Sara Foti Sciavaliere, i partecipanti non saranno semplici spettatori ma protagonisti di una sfida interattiva. Partendo da Porta Rudiae, piccoli gruppi si sfideranno in giochi ed enigmi a tema per scoprire le grandi donne che hanno segnato la storia della città. Il percorso si concluderà nel suggestivo Salone Maria d’Enghien all’interno del Castello Carlo V, con un brindisi finale d’eccellenza curato dalle Donne del Vino – Puglia.
Il ciclo di incontri si chiuderà il 15 marzo con un approfondimento archeologico di alto profilo: “A spasso con l’archeologa: l’antica Lupiae e il suo Anfiteatro”. Un’occasione imperdibile per visitare l’Anfiteatro Romano di Lecce, recentemente tornato accessibile, e la sezione archeologica del Castello Carlo V, per ricostruire insieme l’identità romana della città.
Info e Prenotazioni: Per partecipare agli eventi di UP 2026 è necessaria la prenotazione. Contatta The Monuments People per assicurarti un posto in questi itinerari esclusivi.