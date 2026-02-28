“Il mio mestiere è viviere la vita”, all’ex Conservatorio di Sant’Anna una mostra fotografica su Mogol

Sarà inaugurata oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 18.30, presso l’ex Conservatorio di Sant’Anna, la mostra fotografica “Il mio mestiere è viviere la vita – Mogol“.

La cerimonia sarà aperta dalla presentazione del libro “Senza Paura – La mia Vita“, di Giulio Rapetti Mogol.

Si tratta della prima esposizione fotografica della vita del grande maestro e dei suoi più celebri testi, insieme alla presentazione del suo ultimo libro. La mostra, curata dal cantautore leccese Teto D’Aprile, ripercorre la vita di Mogol, dall’infanzia fino ad oggi, attraverso foto e testi autografati, i primi ed unici disponibili fino ad ora.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecce, comprende 100 raffigurazioni insieme a 25 testi che interagiranno tra di loro in una forma di percorso virtuale dove testo e immagine si fondono.

Mogol negli anni 90 ha fondato una scuola per autori e interpreti dal nome Cetologie (Centro Europeo di Toscolano), della quale è stato allievo anche il cantautore Teto D’Aprile. Il CetT nasce per specializzare i giovani artisti, progetto che egli stesso continua a portare avanti insieme alla moglie Daniela Gimmelli e a tutti i docenti, tra i quali Giuseppe Anastasi, autore di Arisa, e Alfredo Rapetti Mogol, suo figlio, autore di oltre 60 canzoni per Laura Pausini e tanti altri artisti italiani.

Ricordiamo, giusto per fare qualche esempio, le più celebri collaborazioni dell’artista, che vanno da Mina a Celentano, da Mango a Cocciante a Caselli. Naturalmente, il più importante sodalizio artistico della musica italiana resta quello con Battisti e ha portato a capolavori che ancora oggi non finiscono di emozionare.

La mostra è un’ulteriore tributo al maestro in concomitanza con il riconoscimento della cittadinanza onoraria leccese approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale.

L’esposizione potrà essere visitata dalle ore 18.30 del 28 febbraio fino al 15 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. Chiusura il lunedi mattina.