Lele Spedicato alla guida di “Virtù e Conoscenza”, il decennale nel segno dei Negramaro

Un sodalizio nel segno dell’eccellenza, della musica d’autore e dell’identità territoriale. Il prestigioso traguardo della X Edizione dell’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza” e del Sasinae Song Contest si tinge dei colori dei Negramaro. È ufficiale, Lele Spedicato, anima chitarristica della band che ha rivoluzionato il pop-rock italiano, assume il ruolo di Direttore Artistico per l’anno 2026.

La collaborazione è stata suggellata tra l’ideatore dell’evento e l’artista, con la preziosa mediazione dell’attrice Clio Evans, moglie di Lele. Un’intesa che promette di proiettare la manifestazione verso nuovi orizzonti internazionali, puntando su tre pilastri fondamentali: elevare il prestigio del premio oltre i confini nazionali, trasformare il contest in un vero laboratorio professionale per giovani talenti e creare un ponte tra musica, arte e progresso sociale.

Lele Spedicato: tra resilienza e mentoring

Co-fondatore dei Negramaro, Lele Spedicato è il simbolo di un talento che ha conquistato gli stadi e le classifiche internazionali senza mai dimenticare le proprie origini. La sua storia personale, segnata dalla coraggiosa sfida di salute affrontata nel 2018, lo rende l’incarnazione perfetta dei valori del “Virtù e Conoscenza”.

Nel suo nuovo ruolo di Direttore Artistico, Lele si porrà come mentore per i giovani artisti, offrendo loro una visione concreta e professionale del mestiere della musica. Il 2026 si preannuncia dunque come un anno di svolta per il Salento, dove l’arte diventa strumento di crescita e l’identità territoriale si apre al mondo.