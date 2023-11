Al Museo Castromediano un incontro con Pietrangelo Buttafuoco sulla “Salomè” di Carmelo Bene

Sabato 25 novembre, alle ore, alle ore 10.00, a Lecce, presso il Museo Castromediano di, accompagnato dalle immagini del film Salomè di Carmelo Bene, Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, grande ammiratore e studioso di Carmelo Bene insieme a Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce esplora i significati e il valore di questo capolavoro che ha messo in discussione i canoni della rappresentazione teatrale e cinematografica.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Un teatro per “Bene, finalizzato a promuovere e valorizzare le opere di Carmelo Bene promosso dall’Accademia Mediterranea dell’Attore e dal Polo biblio-museale di Lecce con il sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Cracovia e Tirana, Creative Industry Agency, Tirana Film Office, Agimi Art Center di Tirana, i Comuni di Otranto, Campi Salentina e la compagnia Factory Transadriatica.

Pietrangelo Buttafuoco

Giornalista e scrittore, laureatosi in Filosofia, ha intrapreso la carriera giornalistica scrivendo per Il Secolo d’Italia; già membro di Msi e An, ha collaborato con testate quali L’Italia settimanale (di cui è stato direttore nel 1996), Il Giornale, Il Foglio e Panorama. Finalista al Premio Campiello con Le uova del drago (2005) e noto volto televisivo (Il grande gioco, 2009; Questa non è una pipa, 2011-12), presidente del Teatro Stabile di Catania (2007-12), scrive per i quotidiani Il fatto quotidiano e Il Foglio. Vicedirettore del periodico Civiltà delle macchine, nell’ottobre 2023 è stato designato presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.