Un finestra sulla poesia contemporanea, al Liceo “Banzi” un incontro con Valerio Magrelli

Giovedì 6 marzo, alle ore 14.30, l’Aula Magna del Liceo “Banzi” di Lecce ospiterà un evento speciale che vedrà protagonista il poeta e saggista Valerio Magrelli, uno dei maggiori esponenti della poesia contemporanea italiana. L’incontro, che coinvolgerà alcune classi del liceo, è stato organizzato e coordinato dalle docenti Marcella Rizzo, Mariella Zampino, Francesca Giordano e Carla Presta, e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e riflessione sulla poesia moderna.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Antonella Manca, il professor Marcello Aprile, docente di Linguistica italiana presso l’Università del Salento, condurrà un dialogo con Magrelli, esplorando i temi più centrali della sua poetica e il suo percorso letterario. Il confronto si concentrerà sulla scrittura lucida e ironica del poeta, capace di indagare la realtà quotidiana con un’originalità che ha conquistato lettori e critici in tutta Italia.

L’incontro proseguirà con le letture e gli approfondimenti degli alunni, che hanno avuto l’opportunità di lavorare sul testo di Magrelli Exfanzia, un’opera che, come altre della sua produzione, esplora le memorie e le emozioni dell’infanzia, tracciando un ritratto intimo e profondo del passato.

Valerio Magrelli, noto per opere come Ora serrata retinae, Nature e venature, Geologia di un padre ed Exfanzia, è un autore che ha saputo raccontare con rara intensità la condizione umana, fondendo in modo unico ironia, lucida analisi e una ricerca costante sulle pieghe della memoria e dell’esistenza. La sua scrittura è un invito a interrogarsi sul tempo, sul cambiamento e sulla realtà che ci circonda, spesso con uno sguardo che sa essere al contempo disincantato e profondo.

Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti del “Banzi” di avvicinarsi alla poesia e alla letteratura contemporanea, confrontandosi con uno dei suoi protagonisti più significativi e accogliendo la possibilità di riflettere sulla bellezza e la complessità del mondo attraverso le parole di Magrelli. Un incontro che promette di essere non solo educativo, ma anche emozionante e stimolante per i giovani partecipanti.