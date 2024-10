“La musica che gira intorno”, ecco il “bus letterario”. Due libri in corsa per promuovere la mobilità sostenibile

Riprendono dopo la pausa estiva le attività del progetto “La musica che gira intorno”, iniziativa ideata dall’associazione Icon Radio Visual Group aps – in collaborazione con Sgm e Comune di Lecce – per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, soprattutto presso i più giovani, attraverso la musica e le altre forme d’arte.

E stavolta tocca alla letteratura. Di scena, infatti, oggi (sabato 5) e domani (domenica 6 ottobre) il “Bus letterario”: appuntamento domani sulla linea M1,dalle 10alle 11,con Cristina Carlà, che presenterà il suo libro “Donna Eleonora” (Collettiva Edizioni), percorso poetico che racconta e sublima figure di donne antiche e moderne: un viaggio che parte dalla terra e si snoda attraverso case abitate e case abbandonate, crepe, tagli, vestiti e preghiere laiche. L’autrice ha pubblicato per la stessa casa editrice “Il colore delle cose fragili”, “Cartolina dal Salento” e la collana “Taccuini e altre cose”. Nel 2021 ha prodotto il cortometraggio “Caccia al paziente zero”, selezionato al Lift-Off Festival, e ha partecipato alla pubblicazione del volume “Le poete della Beat. Poesie d’amore contro la guerra”. Collabora con “Colori Vivaci”, magazine culturale e di eventi.

L’appuntamento di domenica 6, sempre sulla linea M1 e sempre dalle 10 alle 11, vedrà, invece, protagonista Stefania Zecca, giornalista, scrittrice e poeta che dal 2022 cura insieme a Simona Cleopazzo la collana “Prose minime”, con il suo “Frammentario del disarmo”. Raccolta di poesie, schegge di pensiero, appunti sull’amore, sul disamore e sulla vita a partire da una posizione chiara, annunciata fin dal titolo: che per scrivere occorra essere “disarmati”, “lasciare che accada il rischio della ferita”.

“Siamo lieti di annunciare il lancio del ‘Bus letterario’, parte integrante dell’iniziativa ‘La musica che gira intorno’, progetto nato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici”, spiega l’assessore comunale alla Mobilità Giancarlo Capoccia.

“Attraverso questa campagna, puntiamo a coinvolgere la comunità, creando occasioni per scoprire, conoscere e apprezzare i vantaggi della mobilità sostenibile. L’iniziativa si inserisce in una campagna più ampia che, nel prossimo futuro, proporrà ulteriori attività promozionali e eventi speciali dedicati al tema. L’intento è quello di favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente e del benessere collettivo. ‘La musica che gira intorno’, infatti, si pone come obiettivo non solo la diffusione di informazioni pratiche sull’utilizzo dei trasporti pubblici, ma anche la promozione di una cultura della sostenibilità attraverso forme creative di coinvolgimento e interazione”.

“La musica che gira intorno” è infatti iniziativa organizzata dall’associazione Icon Radio Visual Group aps in collaborazione con SGM e Comune di Lecce (Assessorato Mobilità e trasporti), con il patrocinio dell’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Polo biblio-museale di Lecce, Museo Castromediano e in collaborazione con l’ Accademia di musica di Lecce e i Laboratori musicali Academy, Lecce Pedala, Welcome Lecce, Todo Modo, Liceo classico-musicale “G.Palmieri” e Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce.