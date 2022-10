Fiera Virtuale del Libro della Spagna, on line un evento salentino dal sapore internazionale

Un evento tutto salentino ma dal sapore internazionale. Domenica 30 ottobre, alle ore 21.00, sulla pagina Facebook della Fiera Virtuale del Libro della Spagna, la poetessa salentina Emanuela Rizzo e Alessio Zanichelli, esperto di letteratura, nato a Parma ma residente da anni in Svizzera, a Lugano, intervisteranno la scrittrice salentina Tina Rizzo De Giovanni portando il Salento in un evento online internazionale, come dicevamo.

Tina Rizzo De Giovanni nasce a Cutrofiano di Lecce, dove vive. Ha frequentato il Liceo Classico ‘Pietro Colonna’ di Galatina. Abilitata all’insegnamento, ha studiato presso la Facolta di Giurisprudenza di Bari. E’ stata dipendente statale nel Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Nel 2001 ha costituito un Comitato di Tutela del Territorio e dell’Ambiente per sensibilizzare i concittadini sui problemi ambientali che minacciano la bellezza paesaggistica della provincia di Lecce. Iscritta per anni a Italia Nostra, ha partecipato a numerose battaglie ambientali. E’ conduttrice televisiva per l’emittente salentina Telerama nella trasmissione ‘Terre del Salento’, un programma che va alla scoperta dei luoghi della meravigliosa terra salentina cui dedica in ogni trasmissione una sua poesia.

Ha pubblicato nel 1999, come opera prima, ‘Angeli dalle piume di cristallo‘, edito da La lizza, MassaCarrara.

A seguire, Salentitudine, Manni Editore, nel 2001. Poi Astri, editrice Spring Caserta, 2005 e Sotto la cenere, antologia corale con ‘Editrice Pensa’.

Quindi, Saudade Salentea nel 2009 e La Rammendatrice dei sogni, Editrice il Raggio Verde, Lecce 2022.