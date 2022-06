“Io M’ARZO e l’OTTO ogni giorno”, all’Aeroporto di Galatina una serata di moda, musica e beneficenza

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, torna un appuntamento tradizionale organizzato dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, che quest’anno avrà il sostegno del 61° Stormo della scuola di volo di Galatina.

Si svolgerà venerdì 24 giugno, presso gli spazi dell’Aeroporto militare una serata di moda, musica e spettacolo dal titolo “Io M’ARZO e l’OTTO ogni giorno – edizione 2022”, un evento nato in sordina nel 2017, in occasione della festa della donna, con lo scopo di dare vita a un momento di riflessione sulle conseguenze psicologiche e sociali causate dalle terapie oncologiche/radioterapiche nelle pazienti e per rimarcare che le donne, in particolare quelle che vivono un delicato percorso di salute, meriterebbero di essere festeggiate ogni giorno.

L’iniziativa è nata nell’ambito delle attività dello Spazio Benessere “A Sua immagine” allestito dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV presso il Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, allo scopo di garantire trattamenti estetici e di well being gratuiti a donne e uomini in terapia oncologica.

Saranno gli utenti dello Spazio Benessere, uomini e donne, gli indiscussi protagonisti della serata, sfileranno, infatti, indossando abiti realizzati dalle firme internazionali “Icon Demin” e “Actualee” e messi a disposizione da “Gianfrate Showroom” di Locorotondo e con vestiti creati appositamente dagli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi.

A condurre la serata la giornalista Pamela Spinelli che, sotto la direzione artistica di Massimo Orsini, introdurrà sul palco il musicista Raffaele Casarano, già direttore artistico e ideatore del “Locomotive Jazz Festival” e il cantante Ciky Forchetti che, accompagnato dalla sua band, duetterà anche con alcune utenti dello Spazio benessere.

Guest star della serata Albano Carrisi. L’artista di Cellino, insieme ai suoi musicisti, si esibirà in un medley dei suoi storici cavalli di battaglia conosciuti in ogni parte del mondo.

I professionisti che parteciperanno all’evento (truccatori, parrucchieri, fotografi e stilisti) presteranno le loro competenze in maniera gratuita: tra questi Pikada Parrucchieri, Skalinci Hair Stylist ladies and gentleman, Leonardo Losito, Pam Make Up Artist e Simona Nicolì.

Si possono ritirare gli ultimi biglietti per la serata presso Clinica dell’Accendino in via Imperatore Adriano e da Outlet del Sorriso in via Salvatore Grande a Lecce.