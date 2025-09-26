‘Io sono il pittore’: Lecce celebra Francesco Parlangeli, il medico che scoprì l’arte

Una profonda indagine sull’identità artistica, nata tardivamente ma con un’intensità inesauribile, è al centro della mostra “Io sono il pittore. Francesco Parlangeli 2001-2016” che animerà la Must Off Gallery di Lecce dal 28 settembre al 25 ottobre 2025.

L’esposizione, a ingresso libero, è dedicata a Francesco Parlangeli (1936-2022), medico di professione a Campi Salentina, che decise di abbracciare la pittura solo nel 2001, all’età di 65 anni. Quella che ne scaturì fu una ricerca autentica, totalmente libera dai vincoli del mercato, guidata unicamente dal desiderio di dare forma visibile a un universo interiore di emozioni, pensieri e ricordi.

Il Pittore del Cielo, della Terra e del Cuore

«Io sono il pittore del cielo, della terra e del cuore»—è con queste parole, tratte da una sua poesia, che Parlangeli stesso descrisse la sua essenza artistica nell’ultima fase della vita.

I dipinti in mostra, che coprono un arco temporale significativo (2001-2016), offrono uno spaccato intimo e onesto del suo mondo. Vi emergono la memoria personale, l’umanità incontrata nel suo studio medico di via Calasanzio, e la natura osservata quotidianamente: dal giardino di casa ai paesaggi dell’infanzia, fino all’anatomia del corpo umano. Accanto a questi soggetti più immediati, affiorano anche immagini dell’inconscio, nutrite dalla sua curiosità per la filosofia e la psicanalisi.

Inaugurazione e dettagli

L’inaugurazione della mostra, curata da Giovanna M. Bozzi, è fissata per domenica 28 settembre alle ore 18.30 presso la Must Off Gallery, in via degli Ammirati 11 a Lecce.

L’iniziativa è promossa dalla Famiglia Parlangeli con un ampio e significativo supporto istituzionale, che include il patrocinio del Comune di Lecce, del Comune di Campi Salentina, dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, dell’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Campi Salentina e dell’Ordine dei Medici di Lecce, in collaborazione con ANISA per l’educazione all’arte APS e Festinamente.

Presentazione del Catalogo e Orari

Un momento di approfondimento si terrà sabato 18 ottobre, alle ore 18.30, con la presentazione del catalogo della mostra. All’evento interverrà la prof.ssa Maria Agostinacchio, docente di Storia dell’arte, giornalista e membro di ANISA per l’Educazione All’arte.

Informazioni utili per la visita:

Sede: Must Off Gallery, via degli Ammirati 11, Lecce.

Periodo: dal 28 settembre al 25 ottobre 2025.

Ingresso: Libero.

Orari di apertura:

Fino al 14 ottobre: tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Dal 15 ottobre: martedì, mercoledì e giovedì 9:00 – 19:00; venerdì, sabato e domenica 9:00 – 20:00.

Chiuso il lunedì.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni è possibile contattare il numero +39 348 7288029 o scrivere all’indirizzo email [email protected].