A Lecce i libri non si leggono, si ascoltano: preparate il gettone per il “Jukebox letterario”

Ascoltare letteratura. Non leggere. Ascoltare. Volendo, si possono chiudere gli occhi e, nel buio delle palpebre serrate, immaginare tutto quello che si ascolta.

È quello che accade con “Jukebox letterario”, progetto curato dall’attore Simone Franco in collaborazione con l’associazione “Ergane”.

Funziona così: il pubblico seleziona un testo che Franco interpreta attraverso un’improvvisazione programmata alimentata da un interscambio tra l’attore e gli spettatori, i quali suggeriscono le basi musicali che ritengono più adatte alle diverse performance. È come se ogni spettatore disponesse di un proprio gettone e scegliesse il proprio testo.

L’obiettivo è quello di diffondere la letteratura, di dare, a chiunque sia interessato, l’occasione di conoscerla, amarla e, in questo caso, ascoltarla. Fino a questo momento ha avuto grande successo in scuole, centri diurni, centri di detenzione, biblioteche, librerie, ospedali, piazze e teatri.

L’iniziativa nasce da un’idea di Simone Franco, regista, attore, uno dei più significativi esponenti del Teatro di Ricerca nel territorio salentino. I suoi ultimi lavori perseguono un metodo innovativo che mira al dialogo tra poesia e musica, alla ricerca di un’armonia formale e sostanziale che trova nel “Jukebox letterario” la sua formulazione più riuscita.

Il nuovo appuntamento si terrà domenica 17 novembre, alle 20.30, presso Icaro Space a Lecce, in via Finlandia, 11.

La collaborazione con lo staff di “Ergane” ha introdotto nello spettacolo una novità: la possibilità, per scrittori professionisti ed emergenti, di proporre un proprio testo. Si tratta di un’opportunità per gli autori di condividere le proprie creazioni con un pubblico nuovo, in un contesto conviviale ricco di possibilità di confronto.

Info

Lecce (Lecce)

Icaro Space, Viale Finlandia, 11

ore 20:30

Ingresso con tessera socio: €10,00

(tesseramento 2019 gratuito)

Gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni: 327 6956111