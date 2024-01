Al Teatro Apollo va in scena “La sorella migliore”, la pièce con protagonista Vanessa Scalera

Dopo i due primi appuntamenti al Teatro Paisiello, la stagione di prosa del Comune di Lecce in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese “debutta” all’Apollo, martedì 9 gennaio, alle ore 21, con la pièce, che vede come protagonista l’attrice tarantina, nota per essere l’interprete del sostituto procuratorei, nell’omonima serie tv della Rai.

Scritto dal drammaturgo e regista romano Filippo Gili e diretto da Francesco Frangipane, lo spettacolo è un caso-indagine e un appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di riflessioni su ciò che è giusto, che è morale.

Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita? Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto, gli stessi in cui vivono per chissà quanti anni ancora, le persone legate alla donna uccisa? E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiatosi di una tale nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso?