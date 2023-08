“La Vita a Mano Libera”, in uscita il romanzo di esordio della scrittrice neretina Alessandra Tempesta

Si intitola “La vita a Mano Libera” ed è il romanzo di esordio della scrittrice neretina Alessandra Tempesta, che uscirà in libreria il prossimo 11 settembre.

Edito da Fides Edizioni, è un romanzo delicato e romantico, che, grazie a una scrittura circolare che si muove tra passato e presente, introduce in un sud arcaico e affascinante, custode di storie e tradizioni ancora da scoprire.

La foto di una giovane donna, una chiave che custodisce troppi segreti: sono questi gli elementi che danno il via alla narrazione. Ed è grazie a loro che, durante un pomeriggio piovoso nella sua libreria, la giovane Angelica entra in punta di penna nella storia di Bianca, una conterranea a cui negli anni Settanta è stato portato via il figlio dal signorotto del paese. Tra incontri inaspettati, destinati a sparigliare le carte, e amicizie antiche pronte a supportarle, Angelica si butterà a capofitto nella vita di Bianca, fino a intrecciarla con la propria, per indagare su un mistero insoluto da troppo tempo.

Alessandra Tempesta

Nata a Nardò, laureata in Lettere Moderne presso l’Università del Salento, con la tesi Figure dell’amore nel teatro di Giovanni Verga, insegna Lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Ha un figlio di 14 anni.